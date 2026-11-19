En el día de su estreno, “Grand Theft Auto VI” se ha coronado como el mejor juego de todos los tiempos según el agregador de reseñas Metacritic, que saca un promedio de todas las puntuaciones del juego realizadas por críticos profesionales.

El título, por el que los jugadores esperaron 13 años, combina elementos de acción y de mundo abierto para ponerte en la piel de una pareja de criminales, Jason y Lucía, lidiando por el inframundo de una versión de Miami llamada, apropiadamente, Vice City.

“GTA 6″ logró un casi inaudito puntaje de 99 – calificado como “reconocimiento universal”- con 150 reseñas positivas en su versión de PlayStation 5 y 14 en su versión de Xbox Series X/S, una proeza lograda antes solo por el indiscutible clásico de Nintendo “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” en 1998, un título que curiosamente ha estrenado un ‘remake’ críticamente aclamado este noviembre.

Pero esta supremacía todavía está en duda, ya que el puntaje podría cambiar mientras nos alejamos del día de estreno y más críticos de videojuegos pueden publicar sus propias reseñas.

De todos modos, es un loable desempeño para el anticipado juego y la mejor puntuación presentada por la franquicia hasta la fecha, aunque por poco: “Grand Theft Auto IV” logró 98 puntos a su salida en 2008 y “Grand Theft Auto V” tuvo 97 en 2013.