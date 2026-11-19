En el día de su estreno, “Grand Theft Auto VI” se ha coronado como el mejor juego de todos los tiempos según el agregador de reseñas Metacritic, que saca un promedio de todas las puntuaciones del juego realizadas por críticos profesionales.
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