"Grand Theft Auto: San Andreas" tenía un secreto oculto que Rockstar Games no quería que los jugadores encontraran.
"Grand Theft Auto: San Andreas" tenía un secreto oculto que Rockstar Games no quería que los jugadores encontraran.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

El tráiler de lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” mostró el lado más sexi de la franquicia, con una escena picante entre los protagonistas Jason y Lucía en la ducha. Y aunque este tipo de situaciones se han vuelto más y más comunes en la saga y el resto de los videojuegos en la última década, hubo un momento de que una escena de sexo en un “Grand Theft Auto” causó un enorme escándalo, incluso llegando al propio Congreso de los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.