A poco menos de un mes de la salida de “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre, el esperado videojuego nos ha dado un vistazo de lo que nos espera con un nuevo tráiler lleno de acción, robos y sexo que caracterizan la saga.

Titulado como el tráiler de lanzamiento de “Grand Theft Auto VI”, el video de un minuto y medio comienza con lo que bien podría ser el inicio del juego, con el protagonista Jason Duval trabajando puliendo un bote mientras recuerda su tiempo en el Ejército.

“Tuve algunos problemas en el Ejército. No me fui en los mejores términos. A gente como yo no nos dan préstamos ni nada por el estilo”, reclama en un monólogo que se ve interrumpido por una llamada desde la cárcel de su novia, Lucía Caminos.

Lo que sigue es una muestra de las vistas de Vice City, aquella versión distorsionada de Miami en el universo de “Grand Theft Auto”, mostrando sus carreteras, sus pandillas y su firmamento. De ahí viene la acción, con el tráiler presentando lo que parece ser un instante del pasado de Jason como soldado para luego ponerlo a él y a Lucía en lo que parece el asalto a una bóveda de un banco, una persecución policial y una escena picante en la ducha entre los protagonistas.

Es la relación entre ambos la que parece enfatizar el tráiler, ya que este culmina con el siguiente diálogo.

“¿Vamos a estar bien?”, pregunta Lucía.

“Hemos estado juntos en todo. Solo tenemos que superar esto”, le responde Jason.

“Grand Theft Auto VI” saldrá este 19 de noviembre y estará disponible tanto en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.