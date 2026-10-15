"Grand Theft Auto VI" seguirá la historia de una pareja de criminales, Jason y Lucía.
"Grand Theft Auto VI" seguirá la historia de una pareja de criminales, Jason y Lucía.
/ Rockstar Games
Por Juan Luis Del Campo

A poco menos de un mes de la salida de “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre, el esperado videojuego nos ha dado un vistazo de lo que nos espera con un nuevo tráiler lleno de acción, robos y sexo que caracterizan la saga.

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