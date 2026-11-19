El esperado lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” - también conocido como “GTA 6″ - ha sido aprovechado por un grupo de personas no solo para cometer crímenes en un espacio virtual, sino contra personas reales en el espacio digital.

Y es que la empresa de seguridad Kaspersky ha detectado falsas descargas para PC, videos engañosos en YouTube y supuestas criptomonedas vinculadas al videojuego que buscan aprovecharse del furor relacionado al título para hacer caer a despistados.

Hasta la fecha, se ha encontrado más de 70 dominios sospechosos registrados con el nombre de la franquicia desde finales de octubre, además de sitios fraudulentos que promocionan falsas criptomonedas y videos en YouTube que ofrecen supuestas versiones gratuitas del juego para computadora.

El riesgo es especialmente relevante porque el videojuego se lanzó oficialmente este 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin una versión para PC confirmada hasta el momento. Los delincuentes están aprovechando esta situación para atraer a los jugadores hacia páginas sospechosas, inducir la descarga de programas potencialmente peligrosos y promover fraudes financieros.

Entre las amenazas detectadas, Kaspersky identificó tres tipos de estafas dirigidas a jugadores e inversionistas en criptomonedas, que utilizan la popularidad del videojuego para atraer víctimas.

1. Sitios web falsos que prometen descargar GTA 6 gratis

La primera modalidad involucra sitios web creados con el nombre del videojuego que ofrecen supuestas versiones gratuitas. Las víctimas suelen llegar a estas páginas al buscar en internet formas de descargar el título sin costo o códigos de trucos (cheat codes), utilizados por los jugadores para desbloquear ventajas, dinero o recursos adicionales dentro del juego.

Aunque los sitios identificados continúan bajo análisis, los patrones observados en sus dominios indican una alta probabilidad de uso malicioso para recopilar datos personales o inducir a los usuarios a descargar archivos peligrosos.

2. Criptomonedas falsas que utilizan el nombre del videojuego

La segunda modalidad consiste en páginas fraudulentas que aprovechan la marca de GTA 6 para promocionar supuestas criptomonedas, conocidas como memecoins, es decir, monedas digitales creadas a partir de temas populares en internet.

En estos casos, los usuarios son atraídos mediante publicaciones en redes sociales, motores de búsqueda o comunidades en línea que presentan estos activos como proyectos financieros oficiales vinculados al lanzamiento del videojuego. Al intentar comprar la supuesta criptomoneda o conectar su billetera virtual con la expectativa de obtener ganancias rápidas, las víctimas terminan sufriendo pérdidas económicas.

3.Videos en YouTube que ofrecen falsas descargas para PC

La tercera modalidad utiliza videos de YouTube como puerta de entrada para distribuir falsas descargas de GTA 6. Los usuarios llegan a estas publicaciones al encontrar grabaciones que aparentan mostrar a personas jugando el nuevo título. En las descripciones o los comentarios se incluyen enlaces que prometen descargar una versión para computadora.

En una de las campañas analizadas, Kaspersky identificó que el supuesto programa de instalación formaba parte de un esquema fraudulento. Al ejecutarlo, la víctima es inducida a descargar otras aplicaciones y redirigida a páginas específicas, lo que genera ganancias para los delincuentes mediante enlaces de afiliados, un modelo en el que reciben comisiones por redireccionamientos o instalaciones.

Para evitar caer en estafas relacionadas con el lanzamiento de GTA 6, Kaspersky recomienda: