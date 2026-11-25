Como si fuera una celebración de Año Nuevo o de Navidad, el 19 de noviembre el mundo siguió minuto a minuto el estreno de Grand Theft Auto 6 . El videojuego fue habilitado país por país, comenzando con Nueva Zelanda. Así lo estableció la productora Rockstar Games y, por lo que se conoció, miles de personas pidieron día libre o usaron sus vacaciones para sumergirse en esta nueva entrega. Incluso algunos streamers viajaron a los primeros lugares habilitados para tener la exclusiva del GTA 6, que para medios especializados ya es el mejor juego de todos los tiempos.

Pero no olvidemos que también se trata de un negocio, y bastante rentable. Señala Bloomberg que un día después de su estreno se calculaba 3.790 millones de dólares en ventas mundiales, y antes del estreno ya se tenían vendidas más de 32 millones de copias.

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¿Cómo entender este fenómeno que, además, tomó 13 años para su nueva edición? ¿Estamos ante una nueva forma de producto cultural, como el Cine o la Literatura? ¿Qué es lo que atrae tanto? ¿Es una realidad paralela?

Conversamos con especialistas para comprender este evento que paralizó al mundo, literalmente, porque incluso empresas dieron descanso a sus empleados para jugar GTA 6.

Cajas del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6). No se produce en disco y lo que se entrega es un código. (Foto: EFE)

El videojuego de acción y aventuras GTA 6, la entrega más reciente de la popular saga Grand Theft Auto. (Foto: EFE)

Alex Huerta-Mercado advierte “una suerte de mudanza que la gente ha tenido a la sociedad virtual”. Es decir, una sociedad paralela. El antropólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) plantea esta situación frente a una modernidad que mantiene “recluidos en trabajos de oficina” o trabajos con horarios prolongados, y que se hace casi como supervivencia.

“Yo creo que los videojuegos apelan a ese tipo de descarga adrenalínica que tenemos y la necesidad de la aventura que realmente se muestra totalmente ajena en una sociedad urbana moderna monótona”, indicó en conversación con este Diario.

Por su parte, Ricardo Falla Carrillo menciona que el lanzamiento escalonado, según cada huso horario, “revela una transformación profunda en el vínculo entre tecnología, tiempo social y entretenimiento”.

“Aunque el acceso ocurre desde la privacidad doméstica, la experiencia se sincroniza a escala planetaria mediante redes sociales, transmisiones en directo y comunidades digitales. Sociológicamente, asistimos a la reconfiguración de los rituales colectivos en sociedades secularizadas” , explicó el docente del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Y, claro, GTA 6 no solo batió records en ventas. Según la plataforma de análisis de datos Stream Charts, los servicios de ‘streaming’ llegaron a congregar a 7,91 millones de visitantes, entre Youtube, Kick y Twitch, donde se superó un récord histórico con 3,31 millones de personas conectadas.

Un “puente simbólico” entre generaciones

Otro aspecto que se ha mencionado ha sido el tiempo de espera. Trece años pasaron desde que salió el predecesor GTA 5, pero el público parece haberse conservado, y hasta ampliado.

Falla Carrillo considera que el nuevo GTA 6 funciona “como un puente simbólico”.

“Quienes conocieron la entrega anterior en su juventud llegan hoy desde la adultez, mientras los más jóvenes ingresan a un universo que ya poseía estatus de mito cultural. Desde la filosofía de la cultura, estos productos digitales dejan de ser meras mercancías de ocio para convertirse en espacios de habitar simbólico, donde el tiempo de maduración construye expectativa colectiva y articula identidades entre distintas cohortes de edad” , explica el docente.

La radio es uno de los elementos que llama la atención, con emisoras que reúne diferentes géneros musicales. Señala Huerta-Mercado que es un elemnto cultural que captura la cotidianidad. "En todo el país, en todo el mundo se ha escuchado, o se oye de una forma u otra". (Imágenes: rockstargames.com)

En esa línea resulta sorprendente que un producto se haya mantenido vigente desde el 2013, que salió su antecesor. Aunque eso no quiere decir que Rockstar Games se haya quedado quieto. La firma publicó remasterizaciones, reediciones y una oferta online.

¿Por qué puede continuar vigente un videojuego como GTA? Para Huerta-Mercado hay un factor clave, frente a otro tipo de producto como una película de Cine: es interactivo, “y al ser interactivo la relación que se tiene con la pantalla es totalmente diferente a la pasividad de sentarse o aguantar dos horas de Cine”.

También planteó que “se desarrolla características nuevas que no molestan a la generación anterior, pero que gustan a la nueva”. Una muestra es la aparición de Lucía Caminos, la primera protagonista femenina de la serie, y que se puede ver como una aceptación de que “ahora las mujeres forman parte del universo de jugadoras de videojuegos”, ya que desde sus inicios estaba dirigido a un público masculino.

“Estamos viendo un cambio que espero sea para democratizarlo, estamos viendo que el videojuego se adapta más a los cambios sociales, no solamente los refleja”, planteó el docente.

Hiperrealismo o vivir más de una realidad

GTA 6 presume de contar con gráficos impresionantes y un mapa de juego que se estima entre los 83 y 125 km², o los populares personajes NPCs (non-playable character) con más funciones dinámicas, vehículos modernos y clásicos, y hasta la música de moda.

Además, para instalar el juego se necesita un espacio disponible de 212 GB, una cifra impresionante. Esto permite construir un mundo urbano, con su violencia y su erotismo, que unos califican como hiperrealista.

Falla Carrillo sostiene que el hiperrealismo, como técnica, “sostiene una caricatura crítica de la sociedad contemporánea, exagerando sus rasgos consumistas y espectaculares para volverlos visibles y discutibles”.

“El videojuego no busca copiar la realidad empírica, sino construir una realidad autónoma mediante el exceso y la ironía”, indicó el filósofo.

Además… La violencia extrema, un tema que sigue abierto Algo que salta a la vista en GTA 6 es el uso de la violencia extrema, el consumo de drogas, la prostitución, el crimen.Y es que muestra un mundo delictivo. Hay diferentes posiciones desde la psicología, y el efecto que pueda tener en quienes juegan GTA 6. En un informe de EFE se señala que “ponerse en la piel de un delincuente no equivale a compartir sus valores". Para eso se debe comprender bien que se trata de ficción. En ese sentido, Huerta-Mercado comentó a este Diario que "los videojuegos ofrecen la oportunidad de ser transgresores o en todo caso ir más allá y generar conductas ambiguas que en la vida real sería realmente imposibles". Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de menores de edad, que puedan acceder al juego, que está dirgido a los adultos. En el informe de EFE se señala que los padres deben estar pendientes, aunque sin necesidad de alarmarse.

Resulta interesante la realidad que construye GTA 6, y hay que pensar en la pandemia. Sí, la pandemia de COVID-19 que encerró a todo el planeta en el 2020. Señala Huerta-Mercado que ese fue el real inicio del siglo XXI, “en el sentido de que hasta gente que nunca usaba los medios digitales, los usaban permanentemente” y hay una “mudanza hacia la sociedad digital”.

“Ya los jóvenes viven en dos sociedades, una real y otra digital, virtual. Entonces, lo que tenemos acá es complacer ese espacio y llevarlo a un nivel de perfección. Y yo creo esto se vincula con ese miedo que hay a la calle, y aparece un espacio público donde sí puedes recorrerlo sin ningún tipo de peligro real” , indicó el especialista.

A pesar de ello, la presencia del papa León XIV y el masivo concierto de BTS mostrarían que en el Perú todavía se busca convivir y reunirse. Comentó el docente de la PUCP que aún “hay necesidad de interacción humana, felizmente”.

“Cada cultura organiza su juego"

¿Cuál es el valor cultural de GTA 6? ¿Qué valor tiene la historia de Jason Duval y Lucía Caminos?

Primero, de una manera resumida, la historia del videojuego trata sobre esta pareja de delincuentes, y que estará inmersa en una conspiración criminal. Como escenario tienen a la ciudad ficticia de Leonida.

Según Falla Carrillo la historia da “una lectura crítica sobre la marginalidad, el deseo de ascenso social y el hartazgo mediático contemporánea”. En ese sentido, se aproxima a lo que fue la novela negra o el cine criminal, en el que se explora la realidad desde la mirada del mundo delictivo.

“El videojuego complejo se consolida hoy como lenguaje narrativo propio al introducir la agencia del sujeto, permitiéndole habitar desde dentro la arquitectura moral del relato” planteó el docente en filosofía.

En tanto, Huerta-Mercado parte de que estamos en una situación de juego, y que el juego es imitar a la realidad, y en muchos casos, sin el peligro que la realidad supone.