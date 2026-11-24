El videojuego “Grand Theft Auto VI” – también conocido como “GTA 6” – logró 39 millones de jugadores únicos en la consola PlayStation 5 en los tres primeros días de su lanzamiento este noviembre (desde el 19 al 22 de noviembre), lo que lo convierte en el mayor en las tres décadas de la compañía, informó el blog oficial de la consola.

“GTA 6” es casi seguramente el videojuego más anticipado de la historia, una nueva entrega de una multimillonaria franquicia de Rockstar Games separada 13 años de su más cercano predecesor. Es también uno de los mejores juegos de todos los tiempos, según el portal agregador de reseñas Metacritic, y el producto cultural más vendido en la historia, generando ventas de US$3.790 millones en solo su primer día, según datos de su distribuidor Take-Two.

El título cuenta la historia de Jason y Lucía, dos delincuentes de poca monta en el soleado estado de Leonida, una versión alternativa de Florida, que se ven envueltos en una peligrosa trama luego de una fallida operación criminal.

No son los únicos números proporcionados por Sony en su blog, donde destacaron que “GTA 6” estableció un nuevo récord por el mayor número de jugadores conectados simultáneamente, aunque sin proveer un número.

Mientras tanto, el juego logró 683 millones de horas jugadas durante su periodo de lanzamiento, con cada jugador contribuyendo un promedio de 17,4 horas. Por último, el juego también fue la principal causa de un frenesí para adquirir PlayStation 5, el mayor fuera del periodo de las fiestas de fin de año, con “GTA 6” posicionándose como el primer título jugado en 70% de las consolas en este periodo.