Rockstar Games negó este miércoles, en el último día de un juicio en Escocia, haber despedido a empleados por su actividad sindical, alegando que divulgaron información confidencial, en particular sobre la esperadísima sexta entrega de su juego “Grand Theft Auto” (GTA).

Desde hace diez semanas, 23 exempleados de tres sucursales de Rockstar Games impugnan ante el tribunal de Glasgow su despido, ordenado en octubre de 2025.

“La afiliación sindical [de los empleados] no tuvo nada que ver” con la decisión de despedirlos, que se tomó por su conducta en línea, señaló Thomas Cordrey, abogado del gigante de los videojuegos.

El estudio los acusa de haber denigrado a sus superiores y compartido información confidencial, en particular sobre la sexta entrega de GTA, en un grupo de conversación en la plataforma Discord, que el sindicato IWGB presenta como un espacio de intercambio sindical.

El juego, esperado desde hace 13 años, saldrá este jueves a la venta en el Reino Unido.

El sindicato, que reclama que los trabajadores sean readmitidos o indemnizados, sostiene que fueron objeto de represalias por su actividad sindical y despedidos de forma “ilegal”, sin procedimiento disciplinario ni derecho de recurso.

Los abogados de los demandantes consideran que el detonante de los despidos fue el anuncio de que el sindicato se acercaba al umbral del 10% de afiliados requerido para solicitar su reconocimiento oficial dentro de la empresa.

Rockstar estaba “preocupada por el hecho de que el sindicato obtuviera su reconocimiento”, lo que la habría “obligado a entablar una negociación colectiva sobre salarios, horarios y vacaciones”, afirmó el martes John Hendy, representante de los exempleados ante el tribunal.

Para la empresa, esto no fue más que una coincidencia, según sus abogados.

Según IWGB, el tribunal debería fallar sobre el caso como muy tarde dentro de unos meses.