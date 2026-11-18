Si bien el estreno oficial de Grand Theft Auto VI, o GTA VI, está señalado para el 19 de noviembre, hay que tomar en cuenta que la distribución se realiza según la diferencia horaria de cada país. Es así que, debido a este estreno escalonado, Nueva Zelanda se ha convertido en el primer país en disfrutar de esta nueva edición.

La fecha señalada por Rockstar Games para dar inicio a esta aventura será diferente en cada país. Es decir, en países como Perú aun se tendrá que esperar que las horas avancen hasta llegar al 19 de noviembre.

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Por lo que se conoce, Fiyi y Australia también cuenta con el videojuego en línea.

Lo interesante es que por redes sociales ya se puede conocer algunos detalles de esta nueva entrega. Algunos comentarios señalan que se ve igual que GTA V, otros indican algunas apariciones por primera vez, como la de un bebé.

Rubius cancela su multistreaming: no emitirá GTA VI en YouTube. "El multistream al final lo voy a tener que cancelar. Ayer me avisaron de que el copyright en YouTube va a ser tan heavy que a lo mejor hasta tumban vídeos por las canciones. Desde que me borraron un montón de vídeos estoy emparanoiado y no quiero volver a pasar por eso. Prefiero hacer stream en Twitch de manera normal." — Terreno Viral (@terrenoviral) November 17, 2026

Incluso streamers como ‘Rubius’ han viajado hasta Nueva Zelanda para ser de los primeros en estrenar el videojuego. Sin embargo, Rubén Doblas Gundersen (nombre real de ‘Rubius’) tuvo que cancelar su transmisión en YouTube debido a problemas con el copyright.

Diferente situación es la de Mario Alonso Gallardo, streamer conocido como DJ Mario, quién sí transmitió el estreno del videojuego.

🟣 Rubius le envía un mensaje a DjMaRiiO mientras está en directo jugando a GTA 6: "Me despierto y te veo en el top en Twitch. Cómo me alegro. Te lo mereces". https://t.co/Wg95iKRDMy — Movistar eSports (@MovistareSports) November 18, 2026

Esta nueva entrega de Rockstar Games llega disponible a consolas PS5 y Xbox Series X/S.

La radio: Rosalía, Dua Lipa, Bad Bunny

La música es uno de las novedades esperadas por los gamers. Y en este aspecto se destaca la presencia de artistas reconocidos, especialmente del género urbano y del pop.

Entre algunos nombres se puede ver a Tate McRae, Dua Lipa, Justin Bieber y Drake hasta Rosalía, Bad Bunny, Judeline y Rauw Alejandro, en emisoras como Flash FM y Cocoteo FM.

Candy de Rosalía aparece en la radio de GTA VI cocoteo 🍬 https://t.co/gSJLvqu1T7 — Aitor (@titiluxx) November 18, 2026

Por otro lado, Europa FM señala que GTA 6 cuenta con su propia banda sonora: Flower In A Hurricane. Además, en esta entrega se tiene una colaboración entre el dúo francés Justice y la estadounidense SZA, Tame Impala y el grupo australiano King Gizzard & the Lizard Wizard.

Sin embargo, la música sería uno de los problemas para los streamers. Al menos así lo comentó el streamer Rubius, que tuvo que cancelar su transmisión en YouTube.

“El multistream al final lo voy a tener que cancelar. Ayer me avisaron de que el copyright en YouTube va a ser tan heavy que a lo mejor hasta tumban vídeos por las canciones”, indicó a sus seguidores.

¿De qué trata GTA VI?

Señala la agencia europapress que Grand Theft Auto VI se basa en la historia de Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja de delincuentes que se ve envuelta en una conspiración criminal y que recorre el estado de Leonida (inspirado en Florida), cuya ciudad principal es Vice City.

“Jason y Lucia siempre han sabido que las cartas estaban en su contra, pero cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida”, señala Rockstar Games desde su web resumiendo la historia de los dos protagonistas.

GTA VI es el título más ambicioso de Rockstar Games, cuyos detalles, mecánicas, especificaciones y posibiliaddes la compañía ha ido desvelando a través de varios tráileres, contenido multimedia y reportajes exclusivos de la prensa y YouTubers, con un mundo abierto que dobla en tamaño al de GTA V. Además, la meteorología tendrá un mayor protagonismo, según uno de los últimos anuncios del estudio, hecho en colaboración con The Weather Channel.