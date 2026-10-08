El ingenio de algunas personas llega a sorprender, incluso cuando se trata de ‘piratear’ un videojuego. Esto es lo que pasó con Grand Theft Auto (GTA), cuando en un proyecto se logró instalar GTA V directamente el navegador y jugar gratis sin tener que instalar.

Sin embargo, el extraño momento solo duró unas horas. Ocurrió el 6 de octubre, cuando PlayGTA5 era un proyecto no oficial y que se hizo viral ya que permitía jugar GTA5 tanto en Chrome como en Microsoft Edge.

Según informe del diario La Razón, de España, un análisis técnico realizado por el ingeniero Satyajit Ghana encontró que la versión no oficial del juego se hizo a partir del propio código C++ original de GTA V.

Este código se habría obtenido tras un ataque que sufrió la firma Rockstar Games en 2022. En 2023 también se filtró el código fuente de GTA V.

El resultado de estas filtraciones habría sido este experimento que logró crear de manera online el popular videojuego.

Pero, con el solo código no era suficiente. Según el informe, la inteligencia artificial también habría desempeñado un papel. Alex St. Louis, fundador de Wonder Interactive, ha asegurado que GTA V había sido adaptado a WebAssembly utilizando IA, según recoge Tom´s Hardware.