Un proyecto de piratería logró ejecutar el videojuego GTA en un navegador. (Facebook GTA V)
Un proyecto de piratería logró ejecutar el videojuego GTA en un navegador. (Facebook GTA V)
Por Redacción EC

El ingenio de algunas personas llega a sorprender, incluso cuando se trata de ‘piratear’ un videojuego. Esto es lo que pasó con Grand Theft Auto (GTA), cuando en un proyecto se logró instalar GTA V directamente el navegador y jugar gratis sin tener que instalar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.