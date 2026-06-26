La esperada Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una amplia selección de contenido exclusivo, que incluye vehículos, armas, misiones, propiedades y artículos de personalización que se desbloquearán progresivamente durante la historia protagonizada por Jason y Lucía.

La edición especial incorpora varios vehículos inéditos, entre ellos el Vapid Dominator Buggy (1967), el deportivo Grotti Cheetah (1995) y una colección de coches clásicos restaurables. También añade nuevas propiedades, como el garage Paradise y talleres exclusivos para modificar automóviles, además de una embarcación armada, motocicletas, un kayak y mejoras especiales para vehículos todoterreno.

En el apartado jugable, la Ultimate Edition ofrecerá armas con diseños exclusivos inspirados en Vice City, nuevas variantes personalizadas para Jason y Lucía, un golpe inédito contra la banda PTT Youngin$ y más de 50 tatuajes exclusivos, junto con ropa, peinados, maquillaje y accesorios que se irán desbloqueando conforme avance la campaña.

Rockstar Games también confirmó que quienes reserven cualquier edición del juego recibirán el Pack Vintage Vice City, un contenido adicional que rinde homenaje al clásico Grand Theft Auto: Vice City. Este incluye un sedán Vapid Stanier de 1955, un garage cerca de Ocean Beach, atuendos exclusivos para ambos protagonistas y un diseño de arma inspirado en la icónica camisa de Tommy Vercetti. El paquete estará disponible para todas las compras digitales realizadas antes del 20 de noviembre de 2026 y para las reservas físicas hasta agotar existencias.

Además, quienes adquieran cualquier edición digital mediante PlayStation Store o Microsoft Store obtendrán un mes gratuito de GTA+, la suscripción de GTA Online. El beneficio incluye un depósito mensual de GTA$500.000 durante la membresía, descuentos en vehículos y tarjetas Tiburón, acceso a juegos clásicos de Rockstar y otras ventajas exclusivas. Tras el período gratuito, la suscripción se renovará automáticamente salvo que el usuario la cancele.

Rockstar también precisó que los propietarios de la edición estándar podrán actualizar posteriormente a la Ultimate Edition mediante una compra adicional. Tanto el contenido de esta versión como las bonificaciones por reserva se habilitarán de forma escalonada conforme los jugadores avancen en la historia principal de Grand Theft Auto VI.