Grand Theft Auto VI, así como Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, ya se puede reservar a partir del 25 de junio, a la medianoche de cada huso horario
Grand Theft Auto VI, así como Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, ya se puede reservar a partir del 25 de junio, a la medianoche de cada huso horario
Por Redacción EC

La esperada Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una amplia selección de contenido exclusivo, que incluye vehículos, armas, misiones, propiedades y artículos de personalización que se desbloquearán progresivamente durante la historia protagonizada por Jason y Lucía.

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