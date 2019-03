Halo: The Master Chief Collection | Videojuego llegará a PC y tendrá 'cross-play' entre plataformas

Durante el pasado Inside Xbox, evento en el que Microsoft oficializa noticias, se anunció la llegada de Halo: The Master Chief Collection a PC a través de Steam y Microsoft Store. Este videojuego es una recopilación de diversos títulos de la saga de Halo y estará disponible para los jugadores de manera paulatina en este año.

En los últimos días, Brian Jarrad, director de comunidad de Halo, confirmó en Reddit que Halo: The Master Chief Collection tendrá 'cross-play' (traducido como juego cruzado) entre las plataformas de PC. Es decir, los usuarios de Steam podrán jugar en el multijugador contra los usuarios de Microsoft Store. Todavía no se conoce si Microsoft tendrá 'cross-play' entre PC y Xbox One.

Te dejamos el tráiler oficial del anuncio de Halo: The Master Chief Collection:

Además, otro detalle importante es que los datos guardados en la nube de Microsoft también estarán disponibles para PC. Por lo que si deseas continuar tu aventura en computadora, sea por Steam o Microsoft Store, podrás descargar tus datos desde tu Xbox One.

Los títulos de Halo están protagonizados por Master Chief, te dejamos una captura de él:

Halo: The Master Chief Collection todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial. (Difusión) Agencias

Brian Jarrad también comentó que los juegos incluidos en Halo: The Master Chief Collection también se publicarán por separado y de manera gradual. El precio del The Master Chief Collection o de los juegos independientes todavía no se anuncia.

Halo: The Master Chief Collection es una colección de videojuegos de la saga de Halo. Este título incluye los siguientes juegos: Halo Reach, Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST y Halo 4.

DATO:

Halo: The Master Chief Collection todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial y se desconocen los posibles precios para PC.

Síguenos en Twitter: