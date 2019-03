Harry Potter Wizards Unite | Lo que se sabe del 'Pokémon Go del mundo mágico' | FOTOS

Vuelve el mundo mágico de Harry Potter. Niantic (creadores del popular Pokémon Go) y Warner Bros han publicado en su página web información y gifs que brindan más detalles sobre el nuevo Harry Potter Wizards Unite. El título saldrá para iOS y Android en 2019, aún no hay fecha exacta pero los desarrolladores cada vez muestran más novedades.

El juego de realidad aumentada tendrá un sistema similar al de Pokémon Go, pero con el agregado de mecánicas de un RPG (como enfrentamientos grupales o creación de pócimas). A continuación, todo lo que debes saber sobre este videojuego que llegará pronto a nuestros celulares:

▶︎ ¿De qué trata Harry Potter Wizard Unite?

El 'Pokémon Go del mundo mágico' tendrá como punto de partida La Calamidad, este evento produjo que las criaturas mágicas de las sagas de Harry Potter y de Animales Fantásticos aparezcan en el mundo muggle (el mundo que no conoce la magia) y se mezclen, produciendo caos y destrucción.

Te mostramos una captura de una criatura del mundo mágico de Harry Potter:

Criaturas de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos estarán presentes en el juego. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Jugabilidad

Como pasa con Pokémon Go, antes de comenzar la aventura se tendrá que escoger la clase a la que queremos pertenecer: Profesor, Aura o Magizoólogo. Una vez que escojamos seremos parte de Las Fuerzas Especiales del Estatuto del Secreto.

Luego que seleccionemos nuestra clase, tendremos la opción de recorrer la ciudad buscando las posadas para restablecer nuestra energía para continuar con el juego. Esto funcionará como las "pokeparadas" en Pokémon Go. Conforme recorramos la ciudad, encontraremos portales para visitar, estos son puntos de interés propios del mundo de Harry Potter.

Te mostramos cómo será el mapa de Harry Potter Wizard Unite:

El mapa del videojuego de Harry Potter Wizard Unite tendrá Posadas y Portales para visitar. (Captura de pantalla) Agencias

Las personas que descarguen el videojuego tendrán que salir a recorrer la ciudad. En estas se encontrarán los rastros mágicos que fueron dejados por La Calamidad. Ellos pueden ser: recuerdos, personas, criaturas o artefactos.

▶︎ Eventos aleatorios en Harry Potter Wizard Unite

Otro punto importante en este juego es que en diversos momentos los personajes de Harry Potter como Ron Weasley o el propio Harry Potter aparecerán y tendremos que ayudarles.

Te mostramos una imagen y un gif publicado por Warner que muestra el encuentro de un usuario con un rastro mágico:

Usaremos la cámara de nuestro celular para impulsar la realidad virtual del videojuego. (Captura de pantalla) Agencias

Asimismo, Harry Potter Wizard Unite no está enfocado en la competencia, como sí lo está Pokémon Go. No obstante, también se darán eventos en los que será necesario estar en grupo, similar a las incursiones del título de realidad aumentada de Pokémon. En el videojuego de Harry Potter se les conoce como Fortalezas. En ellas se darán peleas junto a otros usuarios en tiempo real contra poderosos enemigos.

DATO:

​Harry Potter Wizard Unite estará disponible a para iOS y Android y su lanzamiento nivel mundial será para 2019, todavía no hay fecha exacta. Su precio no se ha revelado. Sin embargo, cuando Pokémon Go salió, fue gratuito.

