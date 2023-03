Puede que te guste o no, pero la franquicia del Mundo Mágico de la escritora J.K. Rowling es una de las más conocidas de las últimas décadas. Sea por las películas o las novelas de Harry Potter, millones de personas han llegado a conocer de cerca la historia del saga que ha inspirado diversos productos de entretenimiento. El mundo de los videojuegos nunca fue ajeno a este boom y con el reciente estreno de Hogwarts Legacy está más que claro.

Por si no lo sabes, Hogwarts Legacy es un videojuego que se basa en el Mundo Mágico y presenta una historia completamente nueva. A diferencia de las películas y series, se ambienta en el siglo XIX y no tiene relación directa con las mismas. Es decir, no esperes alguna conexión entre los personajes.

Hogwarts Legacy es uno de los juegos más importantes del año. | (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc)

El juego fue creado por el estudio Avalanche y está disponible desde el 10 de febrero en PS5, Xbox Series X/S y PC.

En cuanto a Hogwarts Legacy, se trata de un videojuego que pertenece al género de rol y dispone de un mundo abierto en el que los jugadores pueden ponerse en los zapatos de un alumno del colegio mágico de Hogwarts. ¿Tuviste el sueño de pertenecer a alguna de las casas y recorrer el castillo? Con Hogwarts Legacy tienes la oportunidad de hacerlo.

Ahora bien, ¿qué nos ha parecido Hogwarts Legacy? Aquí te contamos los tres puntos más importantes que debes tomar en cuenta antes de comprar el videojuego.

Historia

Primero vayamos con la trama de Hogwarts Legacy. Sin entrar en detalle, el videojuego nos pone los pies de un estudiante de quinto año que acaba de llegar a Hogwarts. Como se trata de un alumno nuevo, el Ministerio de Magia le asigna a un profesor como mentor. Asimismo, el joven (que puede ser mago o bruja, dependerá de nuestra elección) tiene afinidad con la magia antigua, un poder capaz de alterar el mundo mágico y que está reservado para pocos. La historia arranca cuando descubrimos que podemos ver los restos de la magia antigua y que existen seres malignos detrás de ella. Nuestro objetivo será detenerlos y saber más de este poder.

La historia no es la más sofisticada del mundo, pero no necesita serlo. Funciona con una estructura de misiones principales y secundarias que debemos superar sí o sí para seguir con la trama. No podremos ir a una misión de combate si es que no hemos aprendido a realizar el expelliarmus, ¿cierto?

Junto al mentor, el profesor Eleazar Fig, tendremos que superar diversas misiones en un mundo abierto en el que la magia y hechizos cobran vida. Además de él, conoceremos a otros personajes secundarios en la escuela como Natsai Onai o Sebastian Sallow. La campaña es interesante de principio a fin, con buena variedad de misiones y una duración aproximada de 26 horas.

Cabe resaltar que un punto que quizá empañe el buen trabajo son los diálogos, los cuales no han sido del todo buenos, al menos en la traducción al español. Al visitar Hogsmeade, por ejemplo, los personajes suelen repetir varias oraciones como “todos los caminos llevan a Hogsmeade”. Un punto por afinar.

Si alguna vez deseaste conocer de cerca el mundo mágico de la franquicia, con la historia de Hogwarts Legacy vas a cumplir el sueño de ser un hechicero más. Y, en el caso que no sepas nada de la saga, tampoco te sientas condicionado: puedes jugar Hogwarts Legacy sin perder información, pero sí es verdad que el juego está lleno de detalles para los fanáticos.

Jugabilidad

Luego de la historia, lo más importante -y al mismo nivel- está la jugabilidad. De nada servirá tener la trama digna de un premio Oscar si es que no se traduce en el gameplay. Por suerte, este es uno de los puntos más sólidos de Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy en la ROG Zephyrus Duo 16.

Los controles no son simples, ya que contamos con hasta 23 hechizos a disposición (aunque solo podemos usar cuatro en simultáneo). Así, tenemos los golpes básicos, saltos, rodar en el piso y el clásico botón de escudo. También podemos hacer un contraataque en el último segundo para provocar un fuerte daño (en otras palabras, un ‘parry’).

Otro detalle que se suma al gameplay es la posibilidad de utilizar pociones y criaturas mágicas durante el combate. Esto abre muchas posibilidades. Asimismo, contamos con una doble barra que marca el uso de magia antigua. Al rellenarlas (gracias a los combos sin que nos toquen), podremos hacer poderosos golpes para vencer enemigos.

Hogwarts Legacy.

En resumen, hay una variedad significativa a la hora de combatir en Hogwarts Legacy. Si eres un jugador casual, puedes ir variando entre las dificultades sin pasar apuros, pero si quieres un combate más retador también hay opciones al mezclar el ‘parry’, las pociones, variedad de hechizos y más.

Gráficos

Hogwarts Legacy ha estrenado este 10 de febrero en consolas PS5, Xbox Series X/S y en PC. De momento, el videojuego de magia y hechicería solo está disponible en consolas de última generación. En la PS4, Xbox One y Switch llegará todavía en unos meses, debido a que todavía falta optimizar el título.

En cuanto a las versión de PS5, el videojuego cuenta con hasta cinco modos gráficos: rendimiento (60 FPS), calidad (30 FPS) y calidad con ray-tracing (30 FPS), y y otros dos balanceados para pantallas de 120Hz.

Hogwarts Legacy está disponible en PS5, Xbox Series y PC. (GEC)

Te recomendamos el modo rendimiento si prefieres un gameplay más fluido (en la mayoría de casos este modo es el mejor). A su vez, esta modo no suele sufrir caídas de fotogramas. Ahora queda esperar para ver cómo se desempeña la versión para PS4 y Xbox One que se viene el 4 de abril.

Si tienes una TV con resolución 4K, puedes probar el modo calidad, pero el sacrificio de rendimiento por mejores texturas -en juegos con combates frenéticos como lo es Hogwarts Legacy- no lo vale.

En cuanto a su versión en PC, el videojuego es exigente (debes contar sí o sí con 16 GB de memoria RAM como mínimo). Probamos el título con una laptop Asus TUF Dash F15 con un procesador Intel Core i5 de 11va generación, tarjeta de video Nvidia RTX 3050 y 8 GB de RAM y rondamos a duras penas los 30 a 50 FPS en calidad baja.

En materia gráfica, las texturas de todo el videojuego, así como los diseños de los personajes, están más que bien trabajados. Cada píxel del castillo Hogwarts ha sido trabajado con tal cariño que es un gusto detenerse a ver cada pared.

Conclusiones

Hogwarts Legacy es un videojuego obligatorio si te consideras a ti mismo como un ‘potterhead’. Es divertido, fresco y con una jugabilidad satisfactoria. Su diseño de misiones e historia son apartados bien trabajados, pero sus creadores no llegan para revolucionar la industria. Asimismo, si no sabes nada de la franquicia, también es una buena oportunidad para entrar en el mundo mágico.

Sobre lo que no terminó de convencer, tenemos que con frases que se suelen repetir y conversaciones muy artificiales, la traducción y el trato de los diálogos son detalles a mejorar.