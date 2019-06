¿Te imaginas Mario Kart 8 o Zelda: The Breath of the Wild con la tecnología del Ray-tracing? | FOTOS

El Ray-tracing o simplemente Trazados de rayos, es una de las últimas tecnologías que se han aplicado en los videojuegos. Con larga trayectoria en otras industrias como la cinematográfica, el Ray-tracing es una serie de algoritmos que simulan (y calculan) los rayos de luces que emiten los objetos para que los usuarios puedan verlos como si fuese parte de la realidad.

La tecnología del Trazados de rayos se está implementando paso a paso en la escena de los videojuegos, gracias a los esfuerzos de las empresas por crear estas tarjetas de video y como también de las desarrolladoras por implementar esta tecnología a sus títulos.

[Los diseños realistas de Super Smash Bros. hechos por el director de arte de God of War | FOTOS]



De esta forma, el usuario BSoD Gaming publicó en su canal de Youtube un video que muestra cómo podría funcionar The Legend of Zelda: The Breath of the Wild, Mario Kart 8 y Splatoon con el Ray-Tracing.

Sin más qué agregar, te dejamos las mejores capturas en la parte superior de la nota, como también el video del impresionante trabajo. Disfrútalos



Aquí Mario Kart 8:

Mario Kart 8 se estrenó a nivel mundial para la consola de Nintendo Wii U en 2014. El ON significa que el Ray-Tracing está activado, mientras que OFF que está apagado. (Captura de pantalla: Youtube/@BSoDGaming) Agencias

Por acá The Legend of Zelda:

The Legend of Zelda: The Breath of the Wild es un videojuego para Nintendo Switch que salió en 2017. (Captura de pantalla: Youtube/@BSoDGaming) Agencias

Si quieres ver más fotos no olvides ir al inicio de la nota y ver la fotogalería.

DATO:

- The Legend of Zelda: The Breath of the Wild es uno de los videojuegos con mayor puntaje en la historia de Nintendo Switch en el portal recopilador de críticas Metacritic.

- Mario Kart 8 salió a la venta en 2014 para Nintendo Wii U y es un videojuego de carreras.

- Splatoon es un videojuego de disparos que se estrenó a nivel mundial en 2015 para Nintendo Wii U, tiene una secuela muy exitosa conocida como Splatoon 2. Esta se encuentra disponible para Nintendo Switch.

Síguenos en Twitter: