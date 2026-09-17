El gaming peruano tendrá este fin de semana una jornada de cometencias en el Infinity Play 2026 Powered By Claro Gaming, que por dos días reunirá a gamers y seguidores de los esports, en competencias de videojuegos, esports, juegos de cartas, cosplay y entretenimiento.

Las actividades se realizarán este 19 y 20 de septiembre, en el Real Plaza Puruchuco, en Ate.

Durante ambos días, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de experiencias Free to Play de consolas y arcade, zonas de PC Gaming y Sim Racing, además de competencias de FC 26, F1, Smash y Beyblade.

El festival también contará con torneos de TCG Magic y Riftbound, junto a Chili’s. A ello se sumarán activaciones de marcas en la zona de Consolas Free to Play y de experiencia de Baile Virtual.

Gamers tendrán dos días de competencias. (Foto: Difusión)

También será una oportunidad para conocer más la cultura geek. Tendrá espacio para el cosplay y el entretenimiento en vivo, con presentaciones de Dinamic Play, Huntrix, Sherina Idol, Chiharu Doll y Arthur Sulca, además de DJ sets, Meet & Greet y el esperado Concierto Friki.

La propuesta, se informa en nota de prensa, busca reunir en un mismo lugar a gamers, seguidores de los esports, coleccionistas, cosplayers y aficionados a la cultura geek, con actividades que van desde la competencia y los videojuegos hasta la música y el entretenimiento.

“El gaming ya no es solo jugar: es competir, crear comunidades, vivir experiencias y conectar con nuevas formas de entretenimiento”, señala Aldair Torres, Gerente de Marketing y Comercial de Infinity Gaming Perú.