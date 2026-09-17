Evento reunirá a gamers y seguidores de los esports. (Foto: magnific.com)
Evento reunirá a gamers y seguidores de los esports. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

El gaming peruano tendrá este fin de semana una jornada de cometencias en el Infinity Play 2026 Powered By Claro Gaming, que por dos días reunirá a gamers y seguidores de los esports, en competencias de videojuegos, esports, juegos de cartas, cosplay y entretenimiento.

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