Las actividades se realizarán este 19 y 20 de septiembre, en el Real Plaza Puruchuco, en Ate.
Durante ambos días, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de experiencias Free to Play de consolas y arcade, zonas de PC Gaming y Sim Racing, además de competencias de FC 26, F1, Smash y Beyblade.
El festival también contará con torneos de TCG Magic y Riftbound, junto a Chili’s. A ello se sumarán activaciones de marcas en la zona de Consolas Free to Play y de experiencia de Baile Virtual.
También será una oportunidad para conocer más la cultura geek. Tendrá espacio para el cosplay y el entretenimiento en vivo, con presentaciones de Dinamic Play, Huntrix, Sherina Idol, Chiharu Doll y Arthur Sulca, además de DJ sets, Meet & Greet y el esperado Concierto Friki.
La propuesta, se informa en nota de prensa, busca reunir en un mismo lugar a gamers, seguidores de los esports, coleccionistas, cosplayers y aficionados a la cultura geek, con actividades que van desde la competencia y los videojuegos hasta la música y el entretenimiento.
“El gaming ya no es solo jugar: es competir, crear comunidades, vivir experiencias y conectar con nuevas formas de entretenimiento”, señala Aldair Torres, Gerente de Marketing y Comercial de Infinity Gaming Perú.