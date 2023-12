El actor de voz James McCaffrey falleció a los 65 años luego de una batalla contra el cáncer. El estadounidense pereció el domingo 17 de diciembre junto a amigos y familiares, informó TMZ.

De acuerdo al medio citado, McCaffrey falleció víctima de un mieloma múltiple al que fue diagnosticado.

Para quien no lo recuerde, James McCaffrey fue la voz de Max Payne en la popular saga de videojuegos del mismo nombre, Alex Casey en el reciente Alan Wake 2 y Zachariah Trench en Control.

James McCaffrey fue la voz de Max Payne. / Getty

Además de ser parte del mundo de los videojuegos como actor de voz, McCaffrey también participó en series de televisión como Rescue Me, en donde interpretó a Jimmy Keefe entre 2004 y 2001, y en películas como American Splendor, Blind, The Big Take y más.

“McCaffrey tuvo una exitosa carrera de 35 años en televisión y cine. Formado en el Actor’s Studio, nunca perdió su amor por la creación de personajes; sin embargo, su buena apariencia a menudo lo empujó hacia papeles de protagonista”, ha dicho su representante.

En redes sociales, su amigo y actor Kevin Dillon fue una de las primeras personalidades en publicar sobre el deceso de McCaffrey.