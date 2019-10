Los videojuegos son parte de la vida de miles de personas a nivel mundial; aunque en ocasiones, para acceder a ellos, tenemos que estar conectados a una computadora o consola. No obstante, según un estudio de NewZoo, la tendencia a nivel mundial del gaming está dirigiéndose hacia los celulares inteligentes.

Eso lo ha entendido Riot Games, empresa creadora de League of Legends, que acaba de anunciar la llegada de su videojuego a celulares para 2020. El popular juego -que también aterrizará a consolas- se llamá League of Legends: Wild Rift.

Solo en Perú, según un informe realizado hace unos meses por Gfk titulado “Gamers: Perfiles, cultura y prioridades en la compra”, una de las plataformas más usadas por los gamers peruanos es el smartphone (con 38% para las mujeres y 24% para varones).

Asimismo, los videojuegos del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) son muy populares en Perú, títulos como League of Legends o Dota 2 son los que más destacan. Este tipo de juego tiene las siguientes características: un escenario fijo, personajes jugables con características únicas, batallas por equipos (entre tres o cinco integrantes) y destruir el edificio central enemigo.

A su vez, hemos decidido presentarte los cinco juegos para celulares que no te puedes perder del género MOBA. A continuación, la lista:

Los juegos MOBA para celulares que no te puedes perder:

► Vainglory

Uno de los videojuegos más jugados de esta lista en la actualidad. El juego fue desarrollado por Super Evil Megacorp, está disponible para iOS, Android y PC (a través de Steam), y cuenta con competencias profesionales en todo el mundo, por lo que Vainglory también se le considera parte de los eSports.

Vainglory posee elementos que se encuentran en los MOBA de PC, como la opción de tener ítems activos, neblina de guerra o cámara libre. Como también contar con un apartado técnico que permite a los usuarios reproducir el juego a 120 fotogramas por segundo (FPS).

El videojuego consiste en el enfrentamiento de dos equipos de tres o cinco integrantes, cada bando tiene como objetivo acabar con la base principal del otro adversario. Como si se tratase de League of Legends o Dota 2, en términos generales.

► Paladins Strike

El videojuego Paladins: Champions of the Realm tiene su versión para móviles conocida como Paladins Strike, esta adaptación está disponible para Android y iOS completamente gratis y fue desarrollada por el equipo de Hi-Rez Studios, como el juego original.

Paladins Strike es, también, un shooter por equipos. En este deberemos formar parte de un grupo de cinco personas que tiene como misión principal derrotar al otro bando, existiendo diversos modos como la conquista de la base enemiga u ocasionando un número determinado de bajas.

Asimismo, los personajes que hay en el juego son especiales: cada uno tiene características diferenciadoras, lo que aumenta la estrategia en las partidas.

► Heroes of Order & Chaos

Uno de los más antiguos juegos de la lista, salió a la venta en 2012 de la mano de Gameloft, una empresa conocida por otros juegos como Asphalt 8: Airbone o Minion Rush: Gru, y está disponible para dispositivos iOS y Android.

El videojuego te permite escoger entre 49 personajes con habilidades únicas, existiendo cuatro clases conocidas como Guardians (Guardianes), Mages (Magos), Fighters (Peleadores) y Support (Soporte).

Además, Heroes of Order & Chaos tiene un Modo espectador con el que puedes visualizar otras partidas.

►Mobile Legends

Un título similar al clásico League of Legends en celulares. A pesar de no tener el aval oficial de Riot Games, este videojuego consiguió gran éxito durante 2018, año en que produjo más de US$200 millones en ganancias y que por meses estuvo en los primeros puestos de los más jugados.

Con un plantel de más de 20 personajes (de los cuales 10 son gratis desde el inicio), Mobile Legends se alza como uno de los más sencillos y adictivos juegos MOBA. La mayoría de partidas duran entre 10 a 12 minutos, por lo que muchas personas se sienten más cómodas.

Su formato principal es el de 5 vs. 5.

► Arena of Valor

¿Se imaginan a Batman o Superman en un videojuego MOBA? Pues Arena of Valor lo hizo realidad. El videojuego desarrollado por la empresa china Tencent Games, los mismos que tienen los derechos de PUBG Mobile, es uno de los más conocidos en la escena de juegos para celulares (solo en Android supera las 10 millones de descargas). Y no, no fue una broma, ciertos superhéroes de DC están presentes en Arena of Valor.

Arena of Valor tiene una estructura similar a ciertos MOBAS como Dota 2 o su primo lejano League of Legends, en el sentido de que el juego para celulares enfrenta a dos equipos de cinco jugadores. Cada escuadra tiene que destruir la base enemiga para ganar.

Si estás interesado, el juego está disponible en iOS, Android y desde noviembre de 2018 en Nintendo Switch completamente gratis.

► Dungeon Hunter Champions

Con más de 200 personajes elegibles o la posibilidad de crear clanes, Dungeon Hunter Champions se erige como un videojuego que te hará invertir muchas de horas de juego. Este juego gratuito tiene más de un millón de descargas en la Play Store. Mientras que en la App Store de iOS cuenta con una calificación de 4.8 estrellas.

Otra de sus elementos diferenciadores es que los jugadores pueden "prestarse" los campeones; es decir, los usuarios pueden elegir de manera temporal los personajes que tengan comprados los amigos y viceversa.

DATO:

Los juegos de esta lista están disponibles en iOS y Android de manera gratuita.

