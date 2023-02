Si bien la creadora de contenido ha demostrado cómo utiliza esta tecnología para jugar Elden Ring o el reciente Hogwarts Legacy, también ha especificado que el sistema que utiliza no es perfecto. Esto se ve reflejado en la fluidez del gameplay, pues, a diferencia de con un mando o un teclado, sus personajes pueden demorar en realizar las acciones de vez en cuando. Es decir, la tecnología aún se encuentra en sus inicios e incluso se apoya en comandos de voz.

¿Qué es y cómo funciona un dispositivo de lectura de electroencefalograma (EEG)?

De acuerdo con la Clínica Mayo, un electroencefalograma es “una prueba que mide la actividad eléctrica en el cerebro usando pequeños discos metálicos (electrodos) adheridos al cuero cabelludo”. Esta es segura e indolora.

Debido a que las células cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo, incluso durante el sueño, se puede medir la actividad que realiza este órgano con una prueba. Esta actividad aparece como líneas onduladas en una grabación de EEG.

Usualmente, un EEG es una de las principales pruebas de diagnóstico para la epilepsia. Además, también puede utilizarse en el diagnóstico de otros problemas, como trástornos del sueño, tumores cerebrales, daño cerebral por alguna lesión, entre otros. A ello se le suma que con esta prueba también se puede confirmar la muerte cerebral en alguien que está en coma persistente.

Un dispositivo de lectura de EEG es el aparato que se utiliza para realizar estas pruebas. El de uso médico consiste en los electrodos y un equipo que muestra la actividad cerebral. Durante la prueba, que puede durar de 20 a 40 minutos, se le pedirá al paciente que realice acciones como abrir y cerrar los ojos, realizar cálculos, leer párrafos, respirar profundo o mirar a una luz brillante. Este proceso es grabado para estudiar el movimiento del cuerpo con las ondas cerebrales.

En el caso de Perrikaryal, ella utiliza un dispositivo de lectura de EEG ambulatorio. Es decir, uno más pequeño y menos costoso, con el cual ha creado un sistema para que sus ondas cerebrales le indiquen a la computadora lo que quiere hacer. Este se apoya en los comandos de voz para reconocer qué tecla, botón o acción se quiere realizar. Es decir, si bien “juega con su mente” al pensar los comandos y el dispositivo de lectura de EEG reconoce la actividad cerebral, también utiliza el lenguaje como un medio.

¿”Jugar con la mente” podría convertirse el futuro del gaming?

De acuerdo con Romina Pereyra ‘Alunee’, creadora de contenido para Malditos Nerds e Isurus Gaming, y docente de Dibujo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, esta manera de jugar podría estar en un futuro más lejano de lo que imaginamos. “Se apunta un poco a eso con todo lo que es RV [realidad virtual] y metaverso, pero no sé si vamos por ese camino todavía. Me parece que es algo que está muy lejos. La verdad es que hoy en día todavía es muy imposible de llegar a corto plazo. Lo pongo en comparación con lo que se quiere hacer con la RV. No se logra todavía que la podamos usar fácilmente y es algo que ya tenemos a disposición, que tiene años desarrollándose”, señala en entrevista con El Comercio.

Si bien esta tecnología puede demorar en llegar, sería otra manera de disfrutar videojuegos. “Me es tan difícil de concebir esa tecnología hoy en día, cómo funcionaría bien... Pero, a la vez, hay un montón de personas que usan muchas cosas para jugar, como adaptar distintos mandos. Hay un streamer que maneja un montón de efectos especiales con distintos dispositivos. Algunos ni siquiera son botones que tiene en las manos. No sé si será más fácil o más difícil, pero siento que son otros caminos, como la chica que se pasó Elden Ring varias veces con el dance pad”, agrega.

Sin embargo, esta tecnología también significaría que las personas se acostumbren a este cambio tan radical, de pasar de la coordinación ojo-mano a utilizar las ondas cerebrales. “Yo nací y crecí prácticamente con el joystick en la mano y no puedo, no entiendo todavía, cómo concebir el gaming sin el joystick. Incluso, el gaming en celular me cuesta porque no estoy acostumbrada. El hecho de estar con una máquina que te proyecta la imagen pero el resto lo está haciendo tu cerebro, me parece muy de ciencia ficción”, remarca la streamer.

Por su parte, Erick Paz Villarroel, director editorial de MasGamers, también coincide que este tipo de tecnología parece irreal. “Esto parte del futuro que se nos viene y también de cómo nos adaptamos. Es asombroso cómo avanza la tecnología. Empezamos jugando con un mando con una cruceta y botones, para ahora solo hacer uso de nuestra mente. Es una prueba más de que nuestra realidad cada vez se acerca más a la ficción”, indica en entrevista con este Diario.

Esta tecnología que permitiría utilizar la mente para realizar acciones, nos daría más libertad para otras actividades. “‘Jugar con la mente’ podría ser una increíble opción no solo en el gaming, sino en todo tipo de tareas que requiera usar una pantalla, pues nos deja las manos libres para otro tipo de tareas”, añade.

En el campo de los eSports, utilizar la mente podría dar una gran ventaja con respecto al tiempo de reacción. “Si hablamos de competencia, sobretodo de eSports y el uso de ‘la mente’ para controlar la partida, sería un cambio más allá de la comodidad del pro player. Dependiendo de la programación de los comandos, jugar con nuestra mente podría llevar una respuesta mucho más rápida que el uso de un mando o teclado y mouse”, asevera Paz Villarroel.

Sin embargo, se necesitaría generar un consenso para que se introduzca en el gaming competitivo. “Sabemos que la latencia, es decir el tiempo que va desde apretar un botón hasta que se haga un comando, es vital para todo pro player. ‘Jugar con la mente’ podría acortar tiempos y esto daría una clara ventaja sobre cualquier dispositivo. Todo esto también dependería de que lo aprueben las organizaciones de eSports. Al menos sabemos que es posible hacer uso de esta nueva tecnología. Ahora solo falta poder aterrizarlo”, señala.

En el caso del streaming, “jugar con la mente” sería una gran manera de generar contenido. “Siento que es ‘streameable’ y da lugar a mucho ‘show’. Perrikaryal hacía los gestos, de caminar o golpear. No necesitaba hacerlo, pero lo hacía por el ‘show’. Me parece que da perfectamente para esas situaciones”, dice Pereyra.

Al tener libres las manos, se pueden generar retos durante las emisiones en directo. “Se usaría mucho para hacer desafíos mientras estás ‘jugando con la mente’. Estás haciendo tratando de hacer algo con el resto de tus extremidades, no sé, tocando el piano, mientras te pasas algún videojuego”, agrega.

“Jugar con la mente” como una gran opción para las personas con discapacidad

Al convertir el cerebro en un “mando”, esta forma de jugar podría beneficiar a las personas con discapacidad. “Si bien hay muchos mandos adaptados para personas con distintas discapacidades, hay un montón que quedan por fuera porque no pueden comunicarse o no pueden usarlos correctamente. De repente, con los impulsos del cerebro, sí”, indica la creadora de contenido.

Es decir, se les permitiría disfrutar de los videojuegos fácilmente, pues ya no existiría un mando o un teclado. “Sería un buen uso, más que nada para generar accesibilidad. No sé si tanto como para el uso del gaming en general, pero sí, para las personas con discapacidades”, añade.

Generar que los espacios sean inclusivos ya es parte del desarrollo de muchas tecnologías, incluyendo los videojuegos. “‘Jugar con la mente’ es una opción más aterrizada para personas con discapacidades motoras. De hecho, ya se ha estado experimentando con esto desde hace años, por lo que faltaría poco para que esté disponible a todo aquel que lo necesite”, asegura Paz Villarroel.

El caso más resaltante es del Neuralink, compañía de Elon Musk, que busca implantar chips en los cerebros de las personas con discapacidades con el objetivo de que vuelvan a poder comunicarse o moverse. A través de una interfaz, estos dispositivos pueden generar que se envíen comandos a la computadora directamente desde el cerebro.

Un sistema que utilice dispositivo de lectura de EEG para dar comandos sí ayudaría de forma más rápida, pues es mucho menos invasivo que implantar un chip “Creo que ‘jugar con la mente’ podría complementar algunas cosas que no se pudieran hacer con un hardware externo. Recordemos que todo inició con un joystick y un botón del Atari. Por ahora, ya tenemos el camino, solo falta ver quién da el siguiente paso”, concluye.