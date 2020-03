La revista de historietas japonesa Weekly Shonen Jump, creadora de la serie de Dragon Ball, One Piece, Naruto, Caballeros del Zodiaco o Bleach, cumplió 50 años en 2018. Para celebrarlo, estrenó Jump Force, un videojuego de lucha que reúne a los personajes más representativos del anime.

Jump Force es el primer gran videojuego de pelea del año. Se estrenó a nivel mundial el 15 de febrero para las plataformas de Play Station 4, Xbox One y PC.

Si bien tiene un atractivo para todos los aficionados del anime, como también para los que solo conocen Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, Jump Force nos dejó un sabor agridulce porque pudo haber sido mejor, ya que tenía potencial. Aquí el gameplay que hicimos con este nuevo videojuego:

En este análisis te explicaremos los puntos principales que acompañan a nuestro veredicto.

La historia de Jump Force está ambientada en un mundo que fue invadido por los Venenos, seres que buscan destruir todo y que son liderados entre las sombras por Kane y Galena. Estos seres malvados utilizan los cubos Umbras, unos artefactos que tienen la capacidad de poseer a las personas. El encargado de hacerle frente a los Venenos es el grupo Jump Force, liderado por el Doctor Glover y el robot Navegador.

Los universos de los 13 animes presentes en el juego son conocidos como 'los mundo Jump'. Los personajes de los mundos Jump aparecen en diversas ciudades de todo el planeta paulatinamente y se encuentran con los Venenos, quienes se encargan de poseerlos gracias a los cubos Umbras. De esta forma, debemos enfrentarnos constantemente a estos enemigos para que vuelvan a la normalidad y conseguir que se unan a la Jump Force.

Al inicio del juego, tras las cinemáticas, debemos crear nuestro avatar. Podremos modificar nuestro personaje según nos guste, ya sea el corte de cabello, género, forma del cuerpo y otros. Son ítems variados pero limitados, pues títulos como Gran Thef Auto Online o el clásico The Elder Scrolls: Skyrim, tienen muchas más opciones.

Podemos cambiar diversos elementos del cuerpo en nuestro personaje. (Captura de pantalla)

El videojuego plantea el clásico arquetipo en el que los buenos pelean contra los malos. En medio de ese enfrentamiento, aparece nuestro personaje, que es el responsable de acabar con el mal. Este tipo de historia ya se ha visto en juegos de lucha como es el caso de Dragon Ball Fighters Z o Dragon Ball Xenoverse. La historia es cliché y, en resumen. poco atractiva. En ocasiones los enemigos huyen en frente de nosotros caminando, sin que nuestros personajes hagan algo por detenerlos. No obstante, un pequeño factor diferencial de la historia del Jump Force es la presencia de Light Yagami y Ryuk, del anime Death note. Ambos personajes, le suman misterio a la historia principal, pues en repetidas cinemáticas aparecen haciendo preguntas sospechosas. ¿Para quién trabajan? ¿Nos apoyarán o nos traicionarán?

▶︎¿Cómo son las misiones en la historia de Jump Force?

Existen tres tipos de misiones en Jump Force: las libres, adicionales y las claves. Los puntos de experiencia para subir de nivel y el dinero para comprar habilidades de otros personajes o elementos estéticos, son las principales recompensas del Jump Force. Todas las misiones son parecidas: vencer al villano en dos rondas. Sin embargo, hay ciertas misiones en las que tendremos que cumplir con condiciones determinadas, como jugar con cierto personaje o vencer al enemigo en menos de 60 segundos. Fuera de ello, las misiones son casi idénticas. ​ Este es el menú de misiones:

Existe tres tipos de misiones: las libres, adicionales y claves. (Captura de pantalla)

Las misiones claves, que sirven para continuar con el desarrollo de la historia, tienen el factor diferencial. En ciertos capítulos, tendremos que pelear con humanos poseídos y no con personajes de algún anime. Fuera de ello, todo es igual. El videojuego de Bandai peca de repetitivo.

▶︎ Sistema de lucha

Antes de finalizar con la creación de nuestro avatar, tendremos que elegir nuestro sistema de lucha. Jump Force tiene tres tipos de sets de golpes para todos los personajes en todo el juego: estilo artes marciales, estilo pirata y estilo ninja. Esto provoca que tras aprender las teclas básicas podamos manejar todos los personajes disponibles. Ningún personaje tiene una caracterización propia y todos manejan las mismas posibilidades de combos. Si bien esto genera que el juego sea accesible para todo el público, a la larga lo vuelve monótono y con una curva de aprendizaje muy pobre.

Jump Force posee un sistema de enfrentamientos de grupos de tres integrantes, todos regidos por una misma barra de vida. Un aspecto negativo de esta modalidad es la poca interacción que hay entre los integrantes, ya que solo hay un ataque que involucre a los tres. Luego de ello, solo se intercambian y dan un poder de apoyo. No sería extraño que tan solo se use a un personaje durante toda la batalla. Uno de los puntos más rescatables del Jump Force es la calidad visual de la batalla. Ver a Goku lanzando la Genkidama para vencer a Seiya o a Izuku Midoriya aplicando el One For All es un espectáculo satisfactorio. La velocidad con que se desarrollan las batallas es frenética, esto contribuido por la sencillez de esquivar ataques y realizar combos. Los poderes definitivos tienen pequeñas cinematografías que mejoran la experiencia que brinda el apartado visual del Jump Force.

Aquí te mostramos dos ejemplos:

Ichigo Kurosaki del anime Bleach. (Captura de pantalla)

Naruto realizando su poder definitivo junto a Kurama, del anime Naruto Shippudden. (Captura de pantalla)

▶︎ Campamento de la Jump Force

Una vez finalizado nuestro personaje, tendremos la opción de movilizarnos por el campamento Jump Force. Este lugar servirá para escoger todo lo que vayamos a hacer durante el juego: combates en línea, combates sin conexión, misiones, tiendas y eventos. Además, hay tres minicampamentos dentro de la base principal que pertenecen a los tres grupos en los que se divide la Force Jump: Alfa, Beta y Gamma. Cada uno de estos, tiene un diseño especial en el que se pueden desarrollar misiones.

Así es el campamento principal de la Jump Force:

Base de la Jump Force. (Captura de pantalla)

En Jump Force se extraña la sencillez de tener un menú directo. Pues el campamento de la Force Jump no brinda demasiadas opciones para interactuar con los personajes no jugables (NPC) que aparecen de vez en cuando.

▶︎ Optimización del Jump Force

Force Jump debe mejorar cuanto antes sus pantallas de carga, ya que estas duran demasiado y, consideramos, se presentan en demasía durante el juego. Al empezar y terminar los diálogos dentro de una escena, hay pantalla de carga. Antes de comenzar y después de una misión, hay pantalla de carga. El tiempo que estas duran puede llegar a ser agobiante. Antes del cierre de esta nota se hizo el conteo de cinco misiones libres y el promedio de tiempo que se esperó para empezar la batalla fue de 50 segundos.

Otro punto en contra que debemos mencionar es el deficiente diseño que tienen ciertos personajes en las cinemáticas de la historia principal. Ojo, exclusivamente durante las escenas del modo historia. Es el caso de algunos integrantes de Dragon Ball como Trunks o Piccolo.

Como hizo en Dragon Ball Xenoverse, Bandai Namco no permite las capturas de pantalla mientras se desarrollan las cinemáticas. En el caso de Play Station 4 aparece un mensaje diciendo que se ha entrado a una escena bloqueada. Aquí el mensaje: "Se ha pausado la grabación porque has entrado en una escena bloqueada". Es un detalle mínimo pero molesto en el caso de que uno desee compartir parte de la historia. El diseño de los escenarios, a diferencia de las cinemáticas, fue mucho mejor desarrollado. Los detalles y efectos de estos estuvieron bien logrados. Si bien no son escenarios con los que puedas interactuar a través de los poderes, fueron bien construidos.

Escenario de México disponible en Jump Force. (Difusión)

▶︎ Banda sonora y audios

Todos los personajes de Jump Force mantienen sus voces originales en japonés. El juego no ha sido traducido al español, pero posee subtítulos.

Jump Force tiene también una banda sonora aceptable. No logra emocionar pero tampoco aburrir, se salva más que nada por los efectos que fueron extraídos de los animes. Las canciones que se reproducen durante nuestra estadía en el campamento, no destacan pero logran acompañarnos.

▶︎ Conclusiones finales de Jump Force

Jump Force nos dejó una sensación agridulce, ya que pudo haber sido un mejor título por todas las expectativas del público y por las licencias que posee la Weekly Shonen Jump. Sin embargo, parece un trabajo hecho con prisa. Posee varios puntos bajos; sin embargo, los pocos buenos que mantiene lo ayudan a salir de la categoría de 'fracaso'.

Si se desea solo jugar unas peleas casuales con los amigos, este título podría resultarte divertido. Sin embargo, si buscas una historia concisa y personajes de peso, este no es el título adecuado.

▶︎ Lo bueno

- La facilidad con la que podemos aprender los botones de pelea, nos servirá para jugar unas partidas con los amigos. - El frenesí de las peleas, lo bien que están logrados los efectos y los poderes de los personajes, ayudan a disfrutar el espectáculo de la batalla. - Controlar a muchos personajes del mundo del anime como Luffy o Jotaro.

▶︎ Lo malo

- El tiempo desperdiciado en las pantallas de carga es algo que agobia. - El sistema de lucha se siente repetitivo y monótono después de varias partidas. - Presenta un modo historia poco desarrollado. - En algunos casos, el modelado de los personajes deja mucho que desear.

DATO: Jump Force salió a la venta a nivel mundial el 15 de febrero para las consolas de Xbox One, Play Station 4 y PC. Su precio en tiendas especializadas es de S/. 239,90.

