Jump Force | Gráficos y habilidades de Goku, Naruto y Luffy en el juego de peleas | FOTOS

Jump Force, el nuevo videojuego de lucha por equipos desarrollado por Spike Chunsoft y distribuido por Bandai Namco, llegará el 15 de febrero a PS4, Xbox One y PC.

Contará con los principales peleadores del mundo del anime como Goku, de Dragon Ball; Naruto, de Naruto Shippudden; Luffy, de One Piece; y Seiya de Pegaso, de Los caballeros del Zodiaco, entre otros.

También tendrá escenarios especiales completamente recreados, como el planeta ficticio de Namek, de Dragon Ball, o la base de la Marina, de One Piece. Asimismo, no faltarán recreaciones de New York, París, Hong Kong y los Alpes.

Este título fue anunciado en 2018 durante el evento de videojuegos E3. Su lanzamiento coincide con el aniversario 50 de la japonesa Weekly Shonen Jump, la revista más importante de mangas de acción.

DATO

- El videojuego Jump Force llegará al mercado el 15 de febrero para las consolas PS4, Xbox One y PC. Su precio base en tiendas especializadas del Perú es de 239,90 soles.

