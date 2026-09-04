Este es el videojuego que genera indignación en grupos de derechos humanos. (Imagen: whitehouse-gov)
Este es el videojuego que genera indignación en grupos de derechos humanos. (Imagen: whitehouse-gov)
Por Agencia AFP

La Casa Blanca, que suele difundir contenido escandaloso sobre sus políticas antiinmigratorias, lanzó el jueves un videojuego que representa la deportación de inmigrantes indocumentados.

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