El fin del soporte físico de los videojuegos tiene su razón en los cambios que han experimentado las preferencias de los consumidores, como ha defendido PlaySation, pero también en la reorientación de los fabricantes de unidades de discos ópticos, que han optado por dirigir su producción a industrias más lucrativas.

Sony anunció a principios de verano que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero del año 2028, mientras que Xbox ha lanzado recientemente en su programa Insider (de prueba antes del lanzamiento general) la función ‘Disco a digital’ (‘disc-to-digital’), que permite obtener una versión digital de los juegos físicos de Xbox One y Series X.

MIRA AQUÍ: La ONU adopta una resolución para utilizar un mapa más fiel al tamaño de los continentes

Se trata de dos movimientos que anticipan un cambio que se ha producido de manera progresiva en los últimos años: la preferencia por el formato digital, que ha estado impulsado por las suscripciones, el juego en la nube y el juego multidispositivo promovido por los gigantes del sector.

Sin embargo, este fin del soporte físico tiene otro pilar a tener en cuenta: los lectores ópticos, ya que, según indican en Digital Foundry, hay problemas para producir lectores de discos Blu-ray para videoconsolas en masa.

El medio especializado Windows Central informó a finales de agosto de que las cadenas de suministro habían colapsado como consecuencia de una reorientación de su producción, que ahora se centraba más de sectores más lucrativos como los objetivos para cámaras, según fuentes relacionadas con el ‘hardware’ de Xbox.

Este cambio se debería a que las videoconsolas Xbox Series X y PlayStation 5 son las que concentran la demanda de las unidades discos ópticos, ya que este componente ha desaparecido prácticamente de productos como los ordenadores portátiles e incluso se ha descontinuado la producción de los reproductores Blu-ray.

Precisamente, tanto en Windows Central como en Digital Foundry apuntan a que la función ‘Disco a digital’ está relacionado con los problemas de la cadena de suministro.

Xbox no ha confirmado su intención de retirar el formato de disco físico, pero su consola de próxima generación, conocida por el momento como Project Helix, dará un fuerte impulso a las experiencias de juego en distintos dispositivos.