El cambio de era en videojuegos estaría relacionado a los problemas de la cadena de suministro. (Foto:AFP)
El cambio de era en videojuegos estaría relacionado a los problemas de la cadena de suministro. (Foto:AFP)
/ JAKUB PORZYCKI
Por Agencia Europa Press

El fin del soporte físico de los videojuegos tiene su razón en los cambios que han experimentado las preferencias de los consumidores, como ha defendido PlaySation, pero también en la reorientación de los fabricantes de unidades de discos ópticos, que han optado por dirigir su producción a industrias más lucrativas.

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