Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores españoles más prolíficos y a sus 74 años ha publicado un nuevo libro que lo ha llevado a pronosticar incluso el fin de la novela. El autor de El capitán Alatriste y La reina del sur ha entendido que los tiempos cambian y el futuro estará en los videojuegos.

“La novela, y en general el soporte papel, está sentenciada. El gran futuro de la narración está en el videojuego”, dijo el escritor en entrevista a El Español.

Y esta sentencia no es casual. Su nuevo libro llamado ‘La hipótesis más peligrosa’ tiene un personaje particular (Cal Gadea). Entre todas las aristas, señala el medio, está imbuido en los videojuegos.

Esto llevó al autor a entrar en ese mundo, jugando en casa y tratando de entender toda la dinámica que mueve a millones de personas en el gaming.

Arturo Pérez-Reverte. (Foto: europapress) / Jeosm

Esta experiencia lo llevó a considerar que el videjuego será el futuro de la narrativa.

La entrevista se realiza en la isla de Procida, en Nápoles, frente al Mediterráneo, escenario de la nueva producción literaria de Pérez-Reverte.

Este mar lo lleva a analizar la historia de Europa, desde este personaje que es un adolescente. Para el autor, es lamentable que ahora los jóvenes estén “desvalidos y engañados”. “No están educados para el mundo real”, también consideró.