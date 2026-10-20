El escritor Arturo Pérez-Reverte llegó a una conclusión tras el proceso de escritura de su reciente novela. (Foto: magnific.com)
El escritor Arturo Pérez-Reverte llegó a una conclusión tras el proceso de escritura de su reciente novela. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores españoles más prolíficos y a sus 74 años ha publicado un nuevo libro que lo ha llevado a pronosticar incluso el fin de la novela. El autor de El capitán Alatriste y La reina del sur ha entendido que los tiempos cambian y el futuro estará en los videojuegos.

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