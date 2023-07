La disputa legal entre Sony y Microsoft por la compra de Activision Blizzard, por parte de este último, habría revelado el año en que saldrían las nuevas generaciones de las consolas para videojuegos Xbox y PlayStation. De acuerdo con lo visto por un medio norteamericano, ambos dispositivos saldrían en 2028.

“En documentos judiciales, Microsoft dijo que el ‘período de inicio esperado’ de la próxima generación de consolas es 2028. Esto significa que la próxima Xbox y PlayStation 6 se lanzarán ocho años después de Xbox Series X y S y PlayStation 5″, reporta IGN, medio que ha revisado la documentación.

Estos documentos forman parte de la batalla legal de Microsoft para completar la adquisición de Activision Blizzard. “La noticia proviene de documentos que se hicieron públicos como prueba y que forma parte del gran juicio de la FTC sobre Activision Blizzard y Xbox, que comenzó esta semana. Es el momento crucial para Microsoft y la marca Xbox, ya que los líderes de la compañía se dirigen a un tribunal federal para defender su propuesta de adquisición de Activision Blizzard por US$69 mil millones contra la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos”, agrega.

La fecha también coincidiría con otra información sobre el lanzamiento de la PlayStation 6. “Un lanzamiento de 2028 coincide con un documento anterior en el que Sony dijo que no esperaba que su PlayStation de próxima generación saliera al menos hasta 2027. En ese documento, publicado en noviembre del año pasado, Sony afirmó que esperaba perder el acceso a Call of Duty en 2027″, asegura.

Incluso, la compañía japonesa aseguraba que cuando saliera la PS6, ya no tendría el videojuego, aunque Xbox dice lo contrario. “Sony continuó afirmando que cuando ‘lanzara la próxima generación de su consola PlayStation... habría perdido el acceso a Call of Duty y otros títulos de Activision’. La presentación de Microsoft contradice esta sugerencia”, añade.

Pese a ello, la fecha solo es una estimación, pues Sony no comparte información con Microsoft sobre sus productos. “Sony aún tiene que anunciar planes para PlayStation 6, aunque dijo que no compartirá esos planes con Activision Blizzard si la compra de Microsoft se lleva a cabo. El CEO de PlayStation, Jim Ryan, le dijo a la FTC que no podía brindar información ‘inmensamente confidencial’ sobre su próxima consola a una empresa propiedad de Xbox”, concluye.