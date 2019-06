Los principales lanzamientos de Nintendo Switch hasta 2020 | FOTO

Luego de la presentación de Nintendo en el marco del E3 2019, la convención de videojuegos más importante del mundo, la compañía japonesa subió una imagen en sus redes sociales con los principales lanzamientos para Nintendo Switch hasta 2020 a modo de resumen. Dentro de esta se encuentran títulos exclusivos como los nuevos Pokémon Espada y Escudo o el esperado Animal Crossing.

Asimismo, diferentes juegos que fueron anunciados durante el E3 2019 como la adaptación de The Witcher 3: Wild Hunt a Nintendo Switch o el remasterizado de Final Fantasy VIII, también se encuentran en esta lista. Por lo que todos los lectores pueden revisar sus juegos favoritos en la lista.

Cabe destacar que la imagen pertenece al mercado occidental de Nintendo y está dividido por trimestres. El segundo trimestre de 2019 abarca los meses de abril, mayo y junio; el tercer trimestre con julio, agosto y setiembre; y el cuarto trimestre con octubre, noviembre y diciembre.

Aquí te dejamos la imagen que subió a Twitter Nintendo España con la lista de principales lanzamientos:

Títulos como Pokémon Escudo y Espada o el esperado remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening llegarán en los próximos meses. (Captura de pantalla) Agencias

Como se puede observar, la lista comienza con los videojuegos que se lanzarán en los próximos días, los cuales pertenecen al segundo trimestre de 2019:

Collection of Mana

Contra Colecction

The Last Reminant

My Friend Pedro

Super Mario Maker 2

Catan

Cadence of Hyrule

Overcooker! 2

Luego, al iniciar el tercer trimestre de 2019 (julio, agosto y setiembre), destacan videojuegos como The Legend of Zelda: Link's Awakening remake o Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Aquí los demás:

Ni No Kuni La era de la Bruja Blanca

The Sinking City

Resident Evil 5 y 6

​The Legend of Zelda: Link's Awakening remake

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Oninaki

Fire Emblem Three Houses

Astral Chain

Contra Rogue Corps

Spyro Reignited Trilogy

Wolfenstein: Youngblood

Stranger Things 3: The game

Dragon Quest XI

Para los últimos tres meses de 2019, es decir, el cuarto trimestre. Se esperan juegos como Pokémon Espada y Escudo o el remasterizado de Final Fantasy VIII.

Luigi's Mansion 3

Just Dance 2020

Pokémon Espada

Pokémon Escudo

Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos

The Witcher 3: Wild Hunt

Alien Isolation

Dauntless

Sakuna

Finalmente, para 2020, Nintendo prepara los lanzamientos ya confirmados de los siguientes títulos, los cuales en su mayoría tuvieron una presencia en el E3 2019:

Minecraft: Dungeons

No more Heroes III

Animal Crossing: New Horizons

Gods & Monsters

Empire of Sin

Trials of Mana

La consola Nintendo Switch tendrá un catálogo con grandes videojuegos para lo que resta de 2019 y para 2020, algunos de ellos disfrutan de ser títulos exclusivos como Luigi's Mansion 3, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order o Pokémon Escudo y Espada.

