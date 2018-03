Imagina un mundo plagado de zombies ¿serías capaz de subsistir? Si quieres medir tu habilidad como superviviente podrás hacerlo con “Last Day on Earth: Survival” (Último día en la tierra, en español), el videojuego para celular que cada vez adquiere más popularidad y se coloca entre los preferidos para plataforma móvil .



Se trata de un MMORPG o juego de rol multijugador masivo en línea ambientado en un mundo postapocalíptico plagado de zombies, en donde una pandemia ha eliminado al 90% de la población. Para sobrevivir, los jugadores tendrán que matar a todos los infectados que se crucen en su camino, encontrar comida, construir refugio y obtener herramientas y armas.

► ¿Qué es un MMORPG?



Es un modo de juego que permite a miles de usuarios introducirse en un mundo virtual de forma simultánea a través de internet para interactuar entre ellos. En este formato cada jugador tiene un personaje, a quien van personalizando a medida que suben de nivel y progresa. No hay un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda sujeto a las decisiones de los participantes.



En el caso puntual de “Last Day on Earth: Survival”, asumimos el rol de un superviviente, quien deberá ir explorando el mapa con la finalidad de encontrar recursos para con el objetivo de mantenerse a salvo. A medida que avancemos, podremos saquear las fortalezas de otros supervivientes e incluso unirnos a clanes (conformado por varios jugadores) y realizar distintas misiones en equipo.



► ¿Quién lo creó?



El título ha sido desarrollado por Kefir Games, empresa que lleva en el mercado desde el 2009 y apenas tenía algunos juegos conocidos, como “Forge o Glory”, con un millón de descargas. “Last Day on Earth: Survival”, que aún está en etapa de prueba, ha sido un gran acierto para la compañía, pues con menos de un año de lanzamiento (julio de 2017) ya ha generado nada menos que 50 millones de descargas.



► ¿Cómo se juega?



Comenzamos en un pequeño escenario en el que obtendremos algunos recursos iniciales para establecer nuestro hogar. Pero pronto nos veremos obligados a viajar a otros sitios del mapa con la finalidad de subir de nivel, seguir obteniendo comida y demás materiales necesarios. En estas travesías nos toparemos con zombies y otros supervivientes que, en la mayoría de los casos, intentaran atacarnos.



Además, como en todo RPG, tendremos un inventario en el que almacenaremos los recursos y objetos que vayamos consiguiendo en el camino. De igual forma, siempre podremos regresar a nuestro hogar para almacenar lo que hemos recogido y fabricar nuevas y mejores herramientas, las cuales se irán desbloqueando a medida que subamos de nivel.

Tendremos un inventario en el que almacenaremos los recursos y objetos que vayamos consiguiendo en el camino. Internet

También habrá que explorar bases militares abandonadas y saquear campamentos de otros supervivientes (otros usuarios). No obstante, cuando ataquemos otras bases la nuestra también podrá ser blanco de los demás participantes. Deberemos tener en cuenta igualmente que necesitaremos un nivel intermedio para llevar a cabo estás acciones, ya que nos enfrentaremos a todo tipo de criaturas y enemigos que, si no estamos preparados, podrían acabar con nosotros fácilmente.



Por otro lado, si queremos llegar rápido a los distintos destinos del mapa gastaremos energía. El problema es que esta es limitada y se restaura de a poco (1% cada 5 minutos). Sin embargo, también tenemos la opción de viajar sin usar energía, con la salvedad de que en tal caso tendremos que esperar varios minutos por cada travesía (una media hora o más); de lo contrario, habrá que utilizar dinero real para comprarla.

Si queremos viajar de forma rápida a los distintos sitios del mapa gastaremos energía, de lo contrario el trayecto demorará varios minutos Internet

► ¿Se paga?



La aplicación, disponible para dispositivos iPhone y para dispositivos Android, es de descarga gratuita, pero ha sido pensada para que, si queremos avanzar rápido, gastemos algo de dinero comprando distintos artículos. Aunque no es un requisito obligatorio ni tampoco una limitante para progresar en el juego.





► Estrategia para principiantes



En este videojuego habrá que ser pacientes - si es que no pensamos gastar dinero- pues progresar nos tomará algo de tiempo, sin embargo, lo más importante para alguien que inicia es la estrategia.



Apenas comencemos a jugar nos veremos obligados a movernos rápidamente, ya sea por la amenaza de los zombies o porque moriremos si no nos alimentos e hidratamos rápidamente. Por tal motivo, nunca nos puede faltar alimento ni agua.



La comida la obtendremos cazando algunos animales o recolectando bayas -luego tendremos la posibilidad de cosechar nuestro propio alimento-. Conseguir el líquido vital será un poco más difícil, pues necesitaremos un recolector de lluvia que recién se nos habilitará en niveles superiores. De momento, las bayas nos serán de gran ayuda, ya que aparte de llenar nuestro estómago también saciarán un poco nuestra sed.



Pero lo más importante de todo es subir de nivel lo más pronto posible, porque es la única manera en la que se irán habilitando nuevos ítems y armas. Por lo tanto, debemos aprovechar al máximo nuestras incursiones en los distintos sitios del mapa. Para esto, la clave es la siguiente: barrer con todo lo que encontremos a nuestro paso. Cada vez que nos desplacemos a un destino hay que explotarlo por completo. Esto significa que tendremos que matar a todos los zombies y lobos, talar todos los árboles y minar todas las piedras.



No dejaremos nada por recoger, ya que cuanto más cojamos más habrá merecido la pena el viaje. Además, en lo que respecta al nivel, minar y talar también nos hace ganar puntos de experiencia. Cierto, quizás son pocos puntos, pero si limpiamos cada sitio de recursos subiremos de nivel fácilmente y en poco tiempo.

A medida que avancemos, podremos saquear las fortalezas de otros supervivientes e incluso unirnos a clanes y realizar distintas misiones en equipo. Internet

► Algunos tips a tomar en cuenta



Cada jugador ira descubriendo su mejor estrategia, pero hay algunos puntos básicos que podrán hacernos más diestros en el videojuego.

1. Elegir los nuevos servidores . Cuando iniciemos es recomendable escoger un servidor que recién se haya creado, dado que en ellos también encontraremos gente de nuestro mismo nivel.



2. No salir de la base apenas se comienza . El mundo exterior está lleno de amenazas que serán mortales si es que no estamos lo suficientemente preparados. Primero encarguémonos de obtener el máximo de recursos de nuestro propio escenario.



3. No hay que apresurarnos en construir una casa . Construir una casa en “Last Day on Earth” requiere bastantes recursos, es mejor centrarnos en aprovechar los materiales para construir herramientas y equipo necesario para los primeros días. Ya habrá tiempo para hacer una buena base.

Los bunkers alojan una gran cantidad de items, pero están infestado de zombies bastante poderosos. Lo mejor será ir bien armado. Internet

4. Una hoguera es elemental . Aunque los alimentos los podemos comer crudos, no darán mucha más vida si están cocinados. Para crear la hoguera necesitaremos 5 de madera, 5 de piedra y 1 de fibra.



5. Es hora de la granja . Con esto obtendremos nuestros propios sembrar y cosechar nuestros propios alimentos. Necesitaremos 5 de madera y 1 de fibra, junto a las semillas que queramos plantar (las conseguimos en los arbustos)



6. Necesitas armas . Para sobrevivir vamos a tener que hacer uso de las armas, tanto para matar a otros seres como para conseguir otros elementos como piedra, madera o metal. A medida que subamos de nivel podremos desbloquear armamento nuevo y más poderoso.



