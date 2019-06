Claro Guardians League | El Torneo #3 se desarrollará del 29 de junio al 5 de julio

Ya nos encontramos a mitad de temporada de los circuitos nacionales de League of Legends (LoL) en el Perú. Con la victoria de Instinct Gaming, que supuso el desenlace del segundo torneo, la Claro Guardians League continúa su camino hacia el campeonato. La cita de eSports más importante de nuestro país es organizada por el grupo El Comercio, Claro, Riot Games (los creadores del popular videojuego) y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

Los organizadores repartirán más de US$ 8.000 en premios para los finalistas. El campeón, además de dinero, recibirá un pase a la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, la competencia más importante en nuestra región.

Las inscripciones para el Torneo #3 de la Claro Guardians League ya están abiertas. La competencia será del 29 de junio al 5 de julio. Si quieres inscribirte, CLIC AQUÍ. Recuerda que el torneo es puntuado, por lo que no tendrás menos chances de llegar a la final si ingresas desde el tercer torneo.



League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) que desde su creación, en 2009, se ha consolidado como uno de los más importantes en el campo de los eSports a nivel mundial. En 2018, Riot Games repartió en su mayor competencia mundial (World's 2018) un total de US$ 6’450.000 entre los participantes.



A continuación, te presentamos toda la información necesaria para que estés al tanto del Guardians League, el circuito nacional de League of Legends más importante en nuestro país.

¿Cómo se organizará la Guardians League?

La Guardians League incluirá cinco torneos online puntuados que se desarrollarán durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Los cuatro mejor posicionados se enfrentarán en agosto en un evento presencial por el título de campeón y por un pase a la Liga Latinoamérica (LLA ) de League of Legends en 2020 representando al Perú.

Solo en el primer torneo del Guardians League hubo 660 inscritos, lo que supuso un récord histórico en los circuitos nacionales de League of Legends en nuestro país.

Los 64 equipos de cada torneo recibirán puntos, que servirán para determinar a los cuatro equipos finalistas. La entrega de puntos será ascendente; por lo que la cifra de puntos otorgados incrementará hasta llegar al último circuito nacional.



Te adjuntamos la tabla de clasificación con sus respectivos puntos:



¿Todavía puedo inscribirme en los circuitos nacionales de League of Legends en Perú?

El desarrollo de los cinco campeonatos se dará de manera escalonada en nuestro país desde junio hasta agosto y todos los interesados pueden inscribirse para cualquiera de los torneos, no importa si no has participado en el primero o segundo. Si estás interesado en demostrar tu talento competitivo en el Claro Guardians League, CLIC AQUÍ.

Las inscripciones para cada uno de los cinco torneos cerrarán una hora antes del inicio de los mismos. Si no alcanzas a inscribirte, siempre te quedarán las otras ediciones. Te dejamos las fechas de inicio de cada torneo:

Competencia Desarrollo de las partidas Partidas con transmisiòn Fechas de inscripción Torneo #1 Del 1 al 7 de junio 6 y 7 de junio





Inscripciones abiertas hasta una hora antes del inicio de la competencia. Torneo #2 Del 15 al 21 de junio 20 y 21 de junio Torneo #3 Del 29 de junio al 5 de julio 4 y 5 de julio Torneo #4 Del 13 al 19 de julio 18 y 19 de julio Torneo #5 Del 27 de julio al 2 de agosto 1 y 2 de agosto Semifinales 8 y 9 de agosto Cuatro clasificados Final Presencial Mediados de agosto



Dos clasificados

Las finales tendrán lugar en agosto y en ellas se repartirán más de US$8.000 en premios. Además, el ganador representará al Perú en el Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends.



¿Cómo participo en los circuitos nacionales?

Las inscripciones para los circuitos nacionales están abiertas y son totalmente gratuitas. Según la web del torneo, "cualquier jugador puede acceder a ellos [los torneos], no solo para hacerse con importantes recompensas, sino por emprender su camino hacia lo más alto de la competición latinoamericana de LoL".

Para ser parte del máximo evento competitivo de League of Legends deberás cumplir los siguientes requisitos:

Contar con una cuenta de ArenaGG para la inscripciones.

Tener más de 17 años antes del 1 de noviembre de 2019.

Como mínimo 3 miembros del equipo deben ser de nacionalidad peruana y deben residir en el país.

En el caso de que seas un jugador extranjero, solo puede haber un máximo de 2 por equipo y tienen que residir en Latinoamérica.

Todas las cuentas de juego deberán ser del servidor de LAS.

Para inscribirte, puedes ingresar a la web Circuitos Nacionales o haciendo CLIC AQUÍ.

¿Dónde puedo ver el circuito nacional Guardians League?

Toda la información sobre la Guardians League la podrás encontrar en la sección de eSports del diario El Comercio. Las cuentas de Twitch y Youtube de la Liga de Videojuegos Profesional se encargarán de transmitir las finales y semifinales de cada uno de los torneos.

