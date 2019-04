League of Legends | Los secretos del peruano mejor posicionado en el juego | ENTREVISTA

Un jugador peruano del popular videojuego League of Legends llegó a la final de la Liga Movistar Latinoamérica y la ganó junto a su equipo Isurus Gaming. Se trata de Sebastián Niño Zavaleta, más conocido en el mundo de los eSports como 'Oddie'.

Isurus Gaming, que tiene base en Argentina, consiguió el pasado 20 de abril el título de campeón latino tras derrotar por 3 a 1 a Rainbow7. De esta manera, aseguró su pase al MSI Mid Invitational, a desarrollarse en Taiwán y Vietnam entre el 1 y 19 de mayo. Esta cita es la segunda competencia más importante de LoL en el mundo, detrás de la World Cup.

League of Legends es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés). Este juego enfrenta a dos equipos, de cinco integrantes cada uno, que tienen como objetivo principal destruir la edificación central ubicada en la base de cada grupo. Los jugadores deben escoger un personaje (o "Héroe") para enfrentarse en la batalla.



Así fue la final de la Liga Movistar Latinoamérica:

Sebastián Niño Zavaleta tiene 21 años. Nació en Lima, pasó su infancia en la calurosa región de Piura y su actual equipo de League of Legends es Isurus Gaming. Desde una habitación en Chile, en medio de sus preparativos para partir hacia Vietnam, conversamos con él sobre su historia, sus inicios en los videojuegos, la escena competitiva de los eSports y el temido retiro.

— ¿Cómo fueron tus inicios en League of Legends?

Todo empezó cuando tenía 10 años. Yo nací en Lima, pero viví mi niñez en Piura. Allá tenía amigos del vecindario con los que jugaba Dota. Éramos muy cercanos todos y nos enfrentábamos a los mayores del barrio, a tipos de 19 o 20 años. Así fue que empezó mi gusto por los videojuegos.

Yo empecé con Dota, era muy bueno y mis amigos también. Todo era muy divertido. Sin embargo, un día, mi papá me dice: 'tenemos que irnos a Lima'. Él trabaja como policía y nos tuvimos que mudar. Tenía 11 o 12 años y recién iba a empezar la secundaria.

El primer contacto que tuve con League of Legends fue cuando mi hermano Fernando estaba en la universidad. Resulta que él jugaba LoL. Yo no sabía del juego, pero cuando mi hermano no podía le terminaba las partidas.

Luego tuve mi propia cuenta y empecé a jugar por diversión, un par de horas al día cuando terminaba mis tareas y todo. A los 14 años, llegué a ser muy bueno. Tenía un nivel muy alto que ya se podía considerar "pro" de las menores ligas de LoL. En esa época, mis hermanos y yo nos inscribimos en un torneo que estaba cerca de mi casa. Fue allí donde vi al mejor equipo peruano que había en esos años: Arenales NET Gaming. Ellos jugaron contra Lyon Gaming, otro gran equipo latinoamericano. En ese torneo, los muchachos de Arenales NET Gaming me vieron y se dieron cuenta de que yo tenía un rango similar al de ellos pese a tener solo 14 años. Eso fue entre 2010 y 2011.

— ¿Ese fue tu primer contacto con la escena competitiva de League of Legends?

De hecho sí. Perdí aquel torneo, pero al llegar a casa vi que los chicos de Arenales NET Gaming me habían contactado por Facebook. Nos reunimos y me ofrecieron ingresar al equipo. Desde ahí empecé a averiguar sobre el competitivo, del cual no sabía nada. Obviamente acepté su oferta y comencé a jugar, ya no por diversión sino para ser el mejor.

— ¿Ver videos de profesionales también te impulsó?

Los chicos de Arenales NET Gaming me dijeron sobre una página donde todos los pro-players (jugadores profesionales) transmiten sus partidas, era Twitch. Yo no sabía nada de eso y me decía: '¿cómo se me pasó todo esto?'. Entonces empecé a practicar cada vez más duro. Toda mi carrera siempre ha sido así: practicando muchísimo.

Sebastian Niño (centro) junto a su hermano y abuela. (Foto: Archivo personal) Agencias

— ¿Cómo pasaste a la escena internacional?

Dash9 (de Colombia) fue el primer equipo extranjero que me habló y, obviamente, acepté la propuesta. Con Dash9, llegamos a las finales (del Apertura 2015) contra Lyon. Contra ese equipo, jugamos dos finales y ambas las perdimos.

— ¿Te mudaste a Colombia?

No. Toda mi experiencia en Dash9 fue online. Yo tenía entre 15 o 16 años. Además, no podía mudarme porque estaba en la escuela.

— Y luego de Dash9, te fuiste a jugar a México. ¿Llegaste a jugar en Lyon, cierto?

Sí, pero antes de jugar por Lyon estuve en otro equipo mexicano. Cuando terminó mi contrato con Dash9 dije: 'Me gusta esto, el online, pero ahora quiero estudiar'. Fue entonces cuando me tomé una pausa e ingresé a la universidad.

— ¿De cuánto tiempo fue la pausa?

No duró mucho, medio año (risas). Me llamó el equipo mexicano Gaming Gaming y volví a jugar League of Legends. Me dije: 'todo bien con esto, no tengo ninguna dificultad (con el estudio), pero quiero jugar, quiero ser pro-player'.

— ¿Gaming Gaming fue el primer equipo internacional por el que te mudaste de país?

Sí. Primero jugué con ellos online, pero después Riot (los creadores de LoL) pidió que todos los jugadores del equipo vivieran en México. Eso fue cuando tenía 17 años, casi cumpliendo 18.

— ¿Cómo lo tomó tu familia?

Cada torneo que jugaba le decía a mi papá: 'Si gano, me voy a México'. Él se lo tomaba normal, no se metía mucho, hasta que todo se puso más serio. Cuando le confirmé que me iría se preocupó, pensaba en los peligros de ese país. Sin embargo, luego aceptó y preparamos el viaje.

Sebastian Niño (de polo rojo) junto a su padre, a su derecha, y sus primos. (Foto: Archivo personal) Agencias

— Tengo entendido que tus papás te apoyan mucho.

El apoyo más fuerte por parte de ellos llegó después de unirme al equipo mexicano Lyon Gaming. Cuando llegamos a la final, los llevé a México, a un estadio gigante. Ellos se llevaron una sorpresa inmensa y empezaron a tomarlo en serio.

— ¿Qué diferencias ves entre la escena competitiva latinoamericana con la peruana?

En Chile la escena es más competitiva, incluso desde el entrenamiento. Sin embargo, en cuanto a la mentalidad de los jugadores, de cómo se toman las partidas, no hay mucha diferencia en verdad.

— ¿Y las diferencias con la liga europea?



La diferencia entre los equipos se basa en los segundos que tardan en tomar la mejor decisión en el juego. Eso marca una gran diferencia.

— ¿Cómo es vivir de los eSports? ¿Tienes un sueldo fijo?

Sí, claro. Hay horarios, ya depende de cada uno o de lo que te pida el couch. Tú tienes que cumplir lo que te pidan. Los eSports son un trabajo.

— ¿Qué nos podrías decir sobre tus planes a futuro?



Yo aún quiero estar dedicado a League of Legends, en lo que pueda llegar o hasta que deje de querer el juego... Sé que en algún momento voy a tener que parar para regresar a los estudios, no voy a estar toda mi vida en esto, pero por ahora no pienso en el retiro.



— ¿Cuáles son tus expectativas para el Msi Mid Invitational?



Lo que aspiramos ahora es llegar lo más lejos posible. Latinoamérica siempre llega hasta la ronda siguiente de la fase de grupos. Nuestro objetivo es llegar a esa instancia y seguir avanzado. Ahora estamos en el llamado "grupo de la muerte", el grupo A. Es un desafío para nosotros, pero en las competencias tenemos que ganarles a todos.

Sebastián Niño (centro) junto a sus compañeros de Isurus Gaming. (Foto: isurusgaming.com) Agencias

— ¿Qué le podrías recomendar a las personas que quieran iniciar una carrera en los eSports?



Les diría que primero se pregunten si en verdad aman el juego, porque vivirán de él con su dedicación. Y eso es precisamente lo principal, la dedicación... Si llegas a intentar convertirte en pro-player y no te gusta tanto el juego, podrías aburrirte... Si quieres lograr ser alguien o quieres ser reconocido, vale la pena intentarlo. Lo vale muchísimo. Es lo que yo hice y ahora he llegado hasta acá, y no me arrepiento de nada.



