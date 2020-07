La multinacional Lenovo quiere hacerse un espacio en el creciente mercado de laptops gamers. Una de sus mejores cartas es la Lenovo Legion Y740, la poderosa laptop que mezcla una pantalla de 144 Hz de tasa de refresco, una tarjeta de video GeForce RTX 2060 y un procesador Intel Core i5-8300 de octava generación.

Lenovo es una empresa china que fue creada en noviembre de 1984, hace 34 años, por el ingeniero Liu Chuanzhi junto a compañeros del Instituto de Tecnología Informática de Beijing. Según Jia Xùfú, otro de los fundadores de Lenovo, durante la preparación para solicitar el funcionamiento de la empresa, entre 11 personas decidieron el nombre de Lenovo, el cual significa "Nueva Leyenda".

Al día de hoy, Lenovo produce a nivel mundial computadoras, laptops, celulares, tabletas, periféricos, impresoras, televisores, entre más.

Lenovo en su intento de ingresar al mercado de portátiles para jugadores (tanto casuales como eSports) creó en febrero de 2017 la marca Legion, el apartado especializado en videojuegos. Esta se diferencia de otras gamas de computadoras por combinar potencia con diseños no tan cercanos al gaming, apuntando más a la elegancia y al precio módico.

De esa forma, la Lenovo Legion Y740 quiere imponerse como una de las laptops más potentes y elegantes del mercado gaming. ¿Tendrá lo suficiente para coronarse como tal? Aquí los puntos positivos y negativos que encontramos luego de nuestro análisis.

► Especificaciones técnicas de la Lenovo Legion Y740

Lenovo Legion Y740 (15.6) Pantalla 15.6 pulgadas, 1920 x 1080 px, IPS, 144 Hz, NVIDIA® G-SYNC, no es táctil, pantalla tipo mate Procesador (CPU) Intel Core i5-8300H @ 2.30 GHz de octava generación Tarjeta de Video (GPU) NVIDIA® GeForce® RTX 2060 Max-Q Memoria RAM 16GB DDR4 2666MHz Micron 2.7 GHz Almacenamiento 120 GB PCIe NVMe y 1 TB HDD Conectividad Killer Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Puertos 1 x USB 3.1 de 2ª Generación

2 x USB 3.1 de 1ª Generación

1 x Mini DisplayPort™ 1.4

1 x HDMI™ 2.0

1 x Ethernet

1 x Adaptador AC

1 x Ranura de bloqueo Kensington

1 x Thunderbolt™ 3 Tipo-C

1 x Combo micrófono 3,5mm / auricular Batería Batería de 3 Celdas 57 Wh Polímero Tamaño (A x P x A) 361,42mm x 267mm x 22,45mm Peso 2.2 Kg Extras Teclado con retroiluminación Corsair® iCUE RGB, cámara web HD, Sistema de Parlante Dolby Atmos® para Juegos

El procesador de octava generación Intel Core i5-8300H, la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 (parte de la familia RTX, la última generación de tarjetas de video de Nvidia junto a la 2070 y 2080) y la memoria que nos brinda 16 gb de RAM nos asegura un rendimiento excepcional en videojuegos modernos como Fortnite, Dota 2 o League of Legends.

Asimismo, esta laptop posee dos discos duros: una Unidad de Estado Sólido (SSD) y un disco duro flash. El primero es de 120 GB y el segundo de un tera (1.000 GB). La diferencia entre estos dos es que la SSD funciona sin tener a la laptop como fuente de energía, lo que la convierte en una unidad de almacenamiento más veloz y eficiente. Sin embargo, es mucho más costoso.

Así le fue a la Legion Y740 con el videojuego Battlefield V en calidad ultra (en la parte superior izquierda podrás ver los indicadores de rendimiento):

► Diseño de la Lenovo Y740

El material de esta laptop es de aluminio en el 90% de la máquina, solo los bordes de la pantalla (que son considerablemente pequeños) son de plástico. Un diseño tradicional y elegante para la laptop.

En el teclado, la compañía china agrega una serie de botones únicos para usar en el software Lenovo Vantage, un programa administrador que ofrece a los usuarios opciones como aumentar la luz del teclado o comenzar a grabar en tiempo real. La ubicación no es la más efectiva, ya que durante los primeros días que se utilizó esta laptop, por costumbre con la ubicación de los botones, se tuvo problemas al momento de escribir. O resultó que por casualidad se presionaba estos botones mientras se jugaba.

Lenovo incluye seis botones dedicados que, si bien están alejados de manera aceptable, a veces por error se pueden presionar casualmente. Lo que ocasiona que salgamos de la aplicación o que se abra el Vantage y reduzca el rendimiento de la CPU.

Aquí la captura del software Lenovo Vantage y de la máquina:

Lenovo Vantage nos permite monitorear la laptop. (Captura de pantalla)

Lenovo Y740:

Los bordes de la pantalla de la Lenovo Legion Y740 son pequeños. (Foto: Lenovo)

La pantalla es de 15.6 pulgadas Full HD (1920 por 1080 píxeles) y posee una taza de refresco de 144 Hz (cantidad de imágenes que puede reproducir un monitor por segundo), una cifra ideal para los videojuegos. Sus marcos son pequeños y brinda una buena sensación al verla. Lenovo ha reducido el tamaño de los bordes a comparación de modelos anteriores en la marca Legion.

El ventilador se encuentra en la parte inferior de la laptop. Mientras desarrollamos tareas cotidianas como la navegación en Internet o redactando documentos, la laptop no incrementa su temperatura demasiado. Se mantiene a un nivel estable que no incomoda al usuario (entre los 60 y 70 grados Celsius).

Aquí la foto del ventilador:

Los ventiladores de la Lenovo Legion Y740 se encuentran en la parte inferior de la laptop. (Captura de pantalla)

Cuando se abren juegos, el CPU aumenta su temperatura hasta llegar a los 90 grados Celsius (por instantes, baja hasta los 80). En el caso de la GPU, durante las pruebas con The Witcher 3, por ejemplo, se mantuvo en máximo 75 grados.

La Legion Y740 tiene 10 puertos. En el lado derecho se encuentra una entrada USB 3.1 tipo A de 2da generación y el micrófono integrado. A la izquierda hay un puerto Thunderbolt™ 3 Tipo-C y el enchufe para el micrófono. En la parte de atrás están el puerto HDMI, el seguro Kensington, la entrada para el cargador, los dos puertos USB 3.1 de 1ra generación tipo A y el enchufe Ethernet. La presencia de este último cada vez es menos regular en laptops gamers.

Teclado de la Lenovo Legion Y740

A su vez, el teclado en general cuenta con una alta calidad que nos deja una sensación agradable después de presionar cada tecla, además de contar con anti-ghosting. Esta función consiste en que los usuarios pueden presionar diversas teclas al instante sin que la laptop deje de identificar las pulsaciones. El teclado de la Y740 cuenta con una retroiluminación Corsair iCUE RGB que brinda los colores típicos gamers.

Desde el teclado de la laptop, podemos variar entre los colores disponibles. Te dejamos un video y una foto para que lo veas:

En el apartado sonoro, la Y740 cuenta con un software Dolby Atmos integrado exclusivamente para videojuegos. Mientras que sus parlantes Realtek funcionan de manera envolvente y con altas capacidades. El audio en esta máquina es óptimo y es suficiente para cuando juguemos o veamos videos en Internet.

Por el tamaño de la laptop, se extraña la ubicación de un teclado numérico en la derecha. Sin embargo, Lenovo lo ha contrapesado con unas las flechas de dirección, estas son más grandes que las usadas por otras empresas en sus laptops. Ello nos beneficia al momento de jugar.

► Lenovo Legion Y740 | Benchmark

Aquí te dejamos los resultados que obtuvo el nuevo equipo de Lenovo en las pruebas de rendimiento. Para esto usamos UserBenchmark y 3DMark.

El User Benchmark nos dio resultados altos sin llegar a los números de otras computadoras con mayores capacidades. (Captura de pantalla)

Si quieres ampliar la imagen anterior, CLIC AQUÍ.

5.389 es el puntaje promedio de la Lenovo Legion Y740. (Captura de pantalla)

Si quieres ampliar la imagen anterior, CLIC AQUÍ.

► Rendimiento de la Lenovo Legion Y740 en videojuegos

Probamos el equipo desde los no tan pesados Dota 2, Fortnite, Borderlans 2, hasta juegos más pesados como Battlefield V, The Witcher 3: The Wild Hunt o Anthem. En todos los juegos mencionados se usó la máxima calidad posible (ultra).

Grabamos el rendimiento de la Lenovo Legion Y740 con el videojuego The Witcher 3: The Wild Hunt en calidad ultra (en la parte superior izquierda podrás ver los indicadores de rendimiento):

El rendimiento de la Legion Y740 fue bueno. La laptop, además, no tuvo problemas de 'lags'. Sin embargo, por instantes hubo caídas de frames en el The Witcher 3: The Wild Hunt. Como se aprecia en el video, la temperatura del CPU aumenta drásticamente por instantes, mientras que el GPU se mantuvo siempre entre los 70 y 75 grados Celsius. Asimismo, el título corrió a más de 60 fotogramas por segundo (FPS) en gran parte del tiempo jugado.

Cuando se abrió el videojuego, la temperatura de la computadora no se elevó demasiado gracias a los ventiladores. Los cuales se dejan escuchar claramente luego de realizar actividades pesadas como jugar, transmitir y grabar en simultáneo.

Mientras que en el caso de Fortnite, a la Y740 le fue de la siguiente manera (también con configuración en Ultra):

El título de Epic Games no permite la inclusión de software externo durante las partidas, por lo que contabilizar los FPS o la temperatura de la máquina no fue posible. Sin embargo, desde Fortnite se puede seleccionar la herramienta para ver la cantidad de los fotogramas. Justo al lado del mapa se ve el dato:

Fortnite en calidad Ultra reproduce a más de 80 fotogramas por segundos. (Captura de pantalla)

(La CPU es la parte del procesador que está dedicada al procesamiento general y/o ejecutamiento de secuencias de instrucciones de programas. El GPU, en tanto, es un coprocesador que se encarga del apartado gráfico)

► La batería de la Lenovo Legion Y740

Como suele ocurrir en laptops gamers, la batería es uno de los puntos más débiles del ordenador. En tareas cotidianas y de uso ofimático, la batería de la Legion Y740 duró 1:40 horas. Mientras que cuando se intentó jugar solo con la batería, el rendimiento gráfico bajó a un punto en que fue mejor volver a conectar el cargador. Aún así, duró menos de una hora.

En algunos equipos, cuando se les quita la conexión a la corriente, se disminuye el uso máximo de los procesadores de la laptop, ello con el fin de ahorrar batería.

► Conclusiones sobre la Lenovo Legion Y740

La nueva laptop de Lenovo es una de las más potentes en la actualidad. Sin contar con un procesador i7 o una RTX 2080, puede ofrecer unos resultados que dejarán a los usuarios muy satisfechos. Sin llegar a un rendimiento sobresaliente. Para jugar títulos como Fortnite, League of Legends o Dota 2, la Legion Y740 alcanza números muy buenos.

Otro de sus puntos positivos es su teclado y su pantalla, ambas de gran calidad dejan sensaciones muy agradables, tanto para la vista como para el tacto. Sin embargo, la empresa china pudo agregar el apartado numérico en uno de los costados.

Asimismo, se pudo haber hecho un poco más (se agradece la mejoría respecto a modelos anteriores) de la batería. Las celdas de esta nos ofrecen 1:40 horas de vida en tareas básicas.

LO BUENO - Alto rendimiento, sin llegar a lo sobresaliente. - Pantalla de 144 Hz con bordes pequeños. - Su tarjeta de video es una Geforce Nvidia RTX 2060, la última gama de tarjetas gráficas. - Entradas para diversos dispositivos.

LO MALO - La batería dura poco en actividades de uso cotidiano. - Los nuevos botones dedicados al inicio incomodan al usuario. - No cuenta con teclado numérico ​- Tiene solo una Unidad de estado sólido (SSD) de 120 GB que pueden quedar corto - El software integrado Lenovo Vintage no es muy intuitivo.

DATO: La Lenovo Legion Y740 se vende en el Perú a un precio de S/. 5,999.

