La saga Like a Dragon, anteriormente conocida como Yakuza, añadió un nuevo título a su franquicia con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Se trata de un spin-off centrado en Kazuma Kiryu, uno de los personajes más famosos de la saga. Like a Dragon Gaiden es un juego de rol al estilo “beat ‘em up” con una trama llena de acción, propia de una historia inspirada en la mafia japonesa.

Aunque la historia principal de Like a Dragon Gaiden no es larga, el título no se queda corto en cuanto a gráficos, combate o cosas que hacer dentro del juego. Para los usuarios que ya están familiarizados con la saga Yakuza, Gaiden funciona como un interludio antes de la próxima entrega de la franquicia en 2024: Like A Dragon: Infinite Wealth. Por su parte, los jugadores que recién son introducidos a este mundo también quedarán satisfechos con un juego bastante entretenido.

Like a Dragon Gaiden es un juego del género Beat ‘em up. (Foto: Sega)

¿De qué trata Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Como ya se ha mencionado, Like a Dragon Gaiden es un spin-off que narra la aventura del miembro de la mafia japonesa Kazuma Kiryu, quien retoma el papel de protagonista jugable en esta entrega. Gaiden se desarrolla tres años después de Yakuza 6: The Song of Life, juego en el que vimos a Kazuma morir.

Sin embargo, en Gaiden nos enteramos de que, en realidad, Kazuma había fingido su muerte. Así pues, el Yakuza ahora responde al nombre clave “Joryu” y es un subordinado de la familia Daidoji. En medio de uno de los trabajos que se le encargan, Kazuma se entera que su identidad secreta se ve amenazada y, por ende, también peligran sus seres queridos.

“Joryu” tendrá que descubrir quién está intentando sabotear su vida de incógnito. En el camino, irá descubriendo una serie de traiciones y secretos de clanes Yakuza sin perder la oportunidad de repartir puños a cualquier enemigo que se cruce.

La historia principal de Like a Dragon Gaiden no es larga. De hecho, terminarla toma entre 10 a 12 horas, lo cual es solo una fracción de lo que toman otros títulos de la saga como Yakuza: Like a Dragon (45 horas). No obstante, la trama es entretenida con giros argumentales y drama fiel al estilo de una película de mafia japonesa. Además, vale la pena jugar Gaiden para darnos un mejor contexto del objetivo de Kazuma en el próximo juego de la franquicia, Infinite Wealth, el cual se estrenará en enero de 2024. Si eres seguidor del mundo Like a Dragon, Gaiden es un título que no deberías saltarte.

Kazuma Kiryu regresa como protagonista. (Foto: Sega)

Sistema de combate

Like a Dragon Gaiden es un juego perteneciente al género “beat ‘em up”, también conocido como “Yo contra el barrio” o “Yo contra todos”. Es decir, el jugador se enfrenta solo a olas de enemigos y los derrota en combate cuerpo a cuerpo.

Tomando en cuenta que Kazuma es un experto en artes marciales, el jugador puede ir intercambiando entre dos estilos de lucha: Agente y Yakuza (el estilo Yakuza se desbloquea al avanzar la historia). El modo Agente (azul) te permite combinar puños con el uso de gadgets para facilitarte el atacar a distancia. Por ejemplo, es posible atar a enemigos con la “araña”, una especie de cable, y lanzarlos por los aires. En cambio, el modo Yakuza (rojo) es el clásico combate a puños, pero con un aumento de daño en los ataques.

En términos generales, el sistema de combate es bastante intuitivo y fácil de aprender. Conforme uno va jugando, puede adquirir nuevos gadgets y combos de pelea para que los enfrentamientos sean más interesantes. El gran número de combinaciones posibles garantiza que el jugador no tendrá que lidiar con peleas monótonas.

Like a Dragon Gaiden permite explorar Japón con mucho realismo. (Foto: Sega)

Mucho que hacer en Japón

Más allá de la campaña principal, Like a Dragon Gaiden no pasa por alto la exploración. En el Japón del videojuego hay muchas cosas que hacer: desde jugar shogi y mahjong para ganar dinero por las calles, hasta comprar en tiendas de conveniencia productos japoneses reales.

Además, los gráficos le hacen justicia a la representación de Japón, sobre todo de noche. Los escenarios de la ciudad son muy hermosos y jugar con el modo cámara o la perspectiva en primera persona te hace sentir que caminas por las calles de Osaka.

Conclusión

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un título que los seguidores de la saga Yakuza no deberían dejar pasar. Aunque la campaña principal de Gaiden dura mucho menos que otras entregas de la franquicia, no deja de ser bastante entretenida sin perder todos los toques de acción y giros en la trama que caracterizan a estas historias de mafia japonesa.

También resalta el sistema de combate que permite al jugador variar entre dos estilos de lucha e infinidad de combos diferentes, así las peleas nunca se vuelven repetitivas.

Finalmente, Like a Dragon Gaiden sirve como un interludio en la historia de la saga y nos prepara para lo que se viene en la próxima entrega de la saga, Like a Dragon: Infinite Wealth, la cual llega en 2024.

La ficha

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Género: aventura, acción, juego de rol, JRPG

Consolas: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Jugadores: 1 jugador

Restricción de edad: mayores de 17 años

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre de 2023

Idiomas: Audio japonés. Subtítulos e interfaz: inglés, español (España), portugués (Brasil), chino, francés, alemán, japonés, coreano y ruso

Tamaño de descarga: 98 GB

Precio: PC (Steam): S/.189. Edición Deluxe: S/.209. PS4, PS5: US$49.99. Xbox One, Series X/S: US$49.99. Edición Deluxe: US$54.99