El estudio Ryu Ga Gotoku (RGG) realizó su primera transmisión dedicada a Occidente, llamada RGG Like a Dragon Direct, en la que se presentaron sus próximos títulos Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y Like a Dragon: Infinite Wealth.

También se revelaron los tráilers de la cinemática de apertura de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, el tráiler de historia de Like a Dragon: Infinite Wealth y el tráiler de gameplay de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Adicionalmente a los tráilers, presentaciones de personajes y comentarios de los desarrolladores, en el RGG Like a Dragon Direct se anunciaron varias novedades para los gamers.

En el caso de Like a Dragon: Infinite Wealth, la fecha de lanzamiento fue revelada para el 26 de enero de 2024, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Por otro lado, ya están disponibles los pedidos anticipados de las ediciones físicas y digitales de Like a Dragon: Infinite Wealth, incluidas las ediciones Standard, Deluxe y Ultimate.





Los pedidos anticipados incluyen el “Hero’s Booster Pack”, que ayudará a los jugadores a subir de nivel más rápido, junto con un Special Job Set que incluye los trabajos Linebacker y Tennis Ace.

¿De qué trata?

Like a Dragon: Infinite Wealth se muestra como una de las experiencias de combates más profundos, con mejoras en la calidad de vida y una jugabilidad optimizada que favorece la velocidad y la estrategia.

La escuadra jugable ahora tiene completa libertad de movimiento durante el combate, lo que permite al jugador posicionar estratégicamente y a los aliados para acabar con los enemigos de forma más eficaz.

Experimenta todo lo que Honolulu puede ofrecerte con una gran variedad de actividades por toda la ciudad. Haz fotos panorámicas en Sicko Snap, ayuda a Ichiban a ganar dinero en Crazy Delivery, inspirado en el clásico de SEGA Crazy Taxi, y mucho más.





El famoso Danny Trejo pone voz a Dwight, líder de los Barracudas, quien supervisa el mayor mercado de productos falsificados del mundo, ayudado por su agudo sentido de los negocios y un machete aún más afilado. El actor, director, productor y activista Daniel Dae Kim pone voz a Masataka Ebina, un despiadado capitán de un sindicato yakuza.

The Man Who Erased His Name

El artista de hip hop de Atlanta J.I.D y el músico japonés Yojiro Noda se asocian con SEGA para crear “Katatoki”, el tema principal de este juego. J.I.D está en lo más alto tras el lanzamiento en 2022 del aclamado The Forever Story, en el que la estrella emergente colaboró con gigantes del hip-hop como Lil Wayne, 21 Savage y Lil Durk, entre otros.

Yojiro es el cantante de Radwimps, banda que interpretó el tema principal de la superproducción de anime Your Name. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se lanza el 9 de noviembre.