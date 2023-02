La Lima Major 2023 es uno de los torneos de Dota 2 más importantes del año que por primera vez se desarrolla en Latinoamérica. Dota 2 existe desde hace dos décadas y se ha convertido en unos de los eSports más grandes del mundo. ¿Qué es y cómo se juega este popular videojuego?

¿Qué es Dota 2?

Dota 2 es un juego gratuito del género de estrategia de acción en tiempo real o, como también se le conoce, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) desarrollado por Valve y distribuido de manera gratuita por la plataforma Steam.

Fue inicialmente un escenario personalizado para Warcraft III: The Frozen Throne llamado Defense of the Ancients (de donde viene el nombre DotA), creado con el Editor de Mundo que incluye dicho título. Dicho mapa lo creó el modder Kyle “Eul” Sommer y publicado el 27 de diciembre de 2022, por lo que se puede afirmar que Dota tiene 20 años de antigüedad.

Dota 2. (Foto: Difusión)

Con el paso de los años, Dota recibió múltiples jugadores, varias actualizaciones y, posteriormente, una segunda versión llamada Dota 2, de la mano de Valve. Asimismo, comenzaron a crearse competencias con millonarios premios y hasta su propio torneo Mundial, llamado The International.

Se trata de uno de los eSports que más dinero reparte en competencias. Por ejemplo, en el Ti 2022 se repartieron más de US$10 millones.

¿Cómo se juega Dota 2?

El juego enfrenta a dos equipos de cinco jugadores cada uno, denominados Radiant y Dire, con sus respectivas bases en las esquinas opuestas del mapa. A su vez, el escenario se divide en tres líneas (top, mid y bot) que conectan ambas bases y un río en medio que separa los dos territorios.

El objetivo es destruir el edificio enemigo llamado Ancient, ubicado en cada base. Para lograrlo, cada jugador cuenta con un héroe al que maneja. Además, cada 30 segundos aparecen en cada equipo unas criaturas llamadas creeps, las cuales -controlados por la IA- se dirigen a atacar la base enemiga.

Los participantes podrán escoger entre los 123 héroes disponibles. A medida que avanza la partida, habrá que ir matando creeps, a los héroes rivales y edificios enemigos; así se obtiene experiencia para subir de nivel y oro para comprar objetos y equipamiento para nuestro personaje.

Dota 2 es uno de lo eSports más populares. (Fotos: GEC)

En plena partida aparecerán también diversos elementos como los Roshan y las runas. Los primeros son criaturas que no pertenecen a ningún bando, pero que al ser derrotadas dejarán caer una pieza que le permite a su portador resucitar. Las runas, por otro lado, surgen cada cierto tiempo y también ofrecen distintos objetos y mejoras.

Cuando recién se comienza en Dota 2, lo más recomendable es jugar los tutoriales de iniciación. El primero de estos explica las mecánicas básicas del juego y cómo aprender a moverse. El segundo es una partida guiada contra bots (enemigos controlados por el mismo juego). Por último, las partidas contra bots, en diferentes niveles, sirven para practicar sin la presión de una partida con adversarios reales.

¿Qué es la Lima Major?

La Lima Major es una importante competencia de eSports de Dota 2. Por primera vez se desarrolla un evento de este calibre en Perú y, a su vez, en Latinoamérica. El torneo reparte un botín de US$500.000 entre los mejores ocho mejores equipos de los 18 que participan. Actualmente sostiene sus playoffs en la Arena 1 de San Miguel, del 28 de febrero al 5 de marzo.

La Lima Major sostiene sus playoffs en la Arena 1 de San Miguel. / Julio Melgarejo Bardales

La Lima Major es una de las tres Major que se ejecutan a lo largo del año, las cuales son torneos que reúnen a las mejores escuadras del mundo y les otorgan puntos DPC (Dota Pro Circuit) para clasificar al Mundial de Dota 2, The International.

