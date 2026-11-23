Grand Theft Auto VI ha conseguido posicionarse como el videojuego mejor valorado de la historia, según Metacritic, la conocida plataforma que recopila y analiza las reseñas de críticos especializados. El título de Rockstar Games alcanzó una puntuación de 99 sobre 100, igualando el récord que mantenía The Legend of Zelda: Ocarina of Time desde 1998.

El listado reúne algunos de los videojuegos más reconocidos de las últimas décadas, desde clásicos de Nintendo 64 hasta títulos de las consolas actuales. La clasificación se elabora a partir de las valoraciones de medios especializados y toma en cuenta las puntuaciones obtenidas en distintas plataformas. Estos son los diez mejores videojuegos de todos los tiempos, según el ranking.

1. Grand Theft Auto VI (2026) – 99 puntos

(Foto: europapress)

Ambientado en Vice City y el estado ficticio de Leonida, este videojuego de mundo abierto sigue la historia de Jason y Lucía, una pareja de delincuentes que termina envuelta en una conspiración criminal después de que un golpe sale mal. Destaca por su enorme mundo abierto, libertad de acción y realismo.

2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) – 99 puntos

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: otro juego con las aventuras de Link que quedó en la memoria de todos los \'gamers\'. (Foto: Nintendo)

Lanzado para Nintendo 64, sigue las aventuras de Link, un joven héroe que debe viajar a través del tiempo para detener al malvado Ganondorf y salvar el reino de Hyrule. Es considerado uno de los videojuegos más influyentes de la historia.

3. SoulCalibur (1999) – 98 puntos

SoulCalibur (1999)

Este clásico de lucha, lanzado para Dreamcast, enfrenta a distintos guerreros que utilizan espadas y otras armas. Su historia gira alrededor de una poderosa espada llamada Soul Edge y destaca por sus combates y variedad de personajes.

4. Super Mario Galaxy 2 (2010) – 98 puntos

8. Super Mario Galaxy 2

En esta aventura de Nintendo Wii, Mario recorre distintas galaxias para rescatar a la princesa Peach de Bowser. El videojuego combina plataformas, desafíos que desafían la gravedad y la participación de Yoshi.

5. Grand Theft Auto IV (2008) – 98 puntos

Grand Theft Auto IV. 25 millones de unidades vendidas.

La historia sigue a Niko Bellic, un inmigrante de Europa del Este que llega a Liberty City buscando una nueva vida. Sin embargo, pronto se ve involucrado en el mundo del crimen organizado, mientras intenta dejar atrás su pasado.

6. Super Mario Galaxy (2007) – 97 puntos

Super Mario Galaxy. (Foto: Captura)

Mario emprende una aventura espacial para rescatar a la princesa Peach. A lo largo del juego, debe recorrer planetas, superar obstáculos y enfrentarse a enemigos utilizando mecánicas que aprovechan la gravedad de manera innovadora.

7. Grand Theft Auto V (2013) – 97 puntos

Grand Theft Auto V.

Ambientado en Los Santos, presenta las historias de tres delincuentes: Michael, Franklin y Trevor. Los protagonistas realizan atracos y distintas misiones en un enorme mundo abierto inspirado en el sur de California.

8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) – 97 puntos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela del laureado Breath of the Wild de 2017. / Nintendo

Link despierta después de un largo sueño y debe explorar un reino de Hyrule devastado para derrotar a Ganon. El videojuego destaca por su libertad de exploración, sus acertijos y la posibilidad de recorrer un inmenso mundo abierto.

9. Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001) – 97 puntos

Tony Hawk's Pro Skater 3

Este videojuego de skate permite realizar trucos y completar desafíos en distintos escenarios. Incluye a reconocidos patinadores profesionales y se convirtió en uno de los títulos deportivos mejor valorados de su generación.

10. Perfect Dark (2000) – 97 puntos

Perfect Dark (2000).

Lanzado para Nintendo 64, es un videojuego de disparos en primera persona protagonizado por Joanna Dark, una agente secreta que investiga una conspiración relacionada con una poderosa corporación y tecnología extraterrestre.