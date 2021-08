Cada mes trae consigo nuevos estrenos en cuanto a videojuegos. Luego de agosto, un mes marcado por los lanzamientos de Ghost of Tsushima Director’s Cut, No More Heroes 3 y Psychonauts 2, llega setiembre, que no se queda atrás y ofrece novedades para los gamers de consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.

Entre algunos de los títulos más esperados de setiembre encontramos a Deathloop, en PlayStation 5 y PC; el estreno de Kena: Bridge of Spirits en PS4, PS5 y PC, y más.

A continuación, los cinco videojuegos más esperados de setiembre:

Sonic Colors: Ultimate

7 de setiembre

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC

Este 2021, la franquicia de Sonic cumple 30 años. Para celebrar este aniversario, Sega anunció la remasterización de Sonic Colors, un videojuego que estrenó en 2010 para la Nintendo Wii, que ahora llega este 7 de setiembre a consolas y PC bajo el nombre de Sonic Colors: Ultimate. Esta versión adaptada a las tecnologías de hoy tendrá una resolución de 4K a una tasa de refresco de 60FPS.

Tales of Arise

9 de setiembre

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC

Este videojuego pertenece al género de rol de acción y está siendo desarrollado por Bandai Namco. El estreno de Tales of Arise está fechado para el próximo 9 de setiembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC.

La historia está ambientada en Dahna, una tierra sometida por los Rena por más de 300 años. Así, se nos presenta a Alphen y Shionne, nos personajes nacidos en mundos distintos que buscan cambiar su destino.

Deathloop

14 de setiembre

PlayStation 5 y PC

El próximo trabajo de Arkane Studios, los mismos que se encargaron de los laureados Dishonored o Prey, saldrá para PS5 y PC el 14 de setiembre de 2021 luego de retrasos en su desarrollo.

En Deathloop encarnaremos a un asesino que tendrá el objetivo de eliminar a ocho a personas. La diferencia de este juego con otros del género es que estaremos inmersos en un bucle temporal que nos permitirá repetir las misiones para optimizar los resultados.

Kena: Bridge of Spirits

21 de setiembre

PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

Kena: Bridge of Spirits saldrá a la venta este 21 de setiembre para PS4, PS5 y PC. Se trata de un videojuego desarrollado por el estudio EmberLab que fue anunciado en junio de 2020.

Este videojuego de acción y aventura es protagonizado por Kena, una guía espiritual que, luego de llegar a una aldea desconocida, descubre una gran cantidad de espíritus corruptos y otros atrapados, por lo que toma la decisión de ayudarlos.

Diablo II: Resurrected

23 de setiembre

Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S y PC (Vía Battle.net)

Diablo II estrenó en el 2000 y desde entonces se ha posicionado como uno de los videojuegos de rol más recordados de la historia. El título desarrollado por Blizzard regresa este 23 de setiembre con una remasterización que lleva por título Diablo II Resurrected.

Entre sus características nos encontramos con un renovado apartado gráfico adaptado a las tecnologías de hoy y que brilla por un soporte para resolución 4K con 60 fotogramas por segundo (FPS), audio Dolby Surround 7.1, cinemáticas mejoradas y más.

