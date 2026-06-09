Resumen

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Arte promocional de Mago: Hyperdelicious Edition, que llegará a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.
Arte promocional de Mago: Hyperdelicious Edition, que llegará a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch.
/ Dream Potion
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Cuatro años después de su lanzamiento original para PC (2022), ‘Mago’ prepara su llegada a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con una edición ampliada que busca completar la visión que sus creadores tuvieron desde el inicio. Bautizada como ‘Mago: Hyperdelicious Edition’, esta nueva versión del videojuego incorpora contenido inédito, mejoras de accesibilidad y una edición física para coleccionistas.

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