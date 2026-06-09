Cuatro años después de su lanzamiento original para PC (2022), ‘Mago’ prepara su llegada a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con una edición ampliada que busca completar la visión que sus creadores tuvieron desde el inicio. Bautizada como ‘Mago: Hyperdelicious Edition’, esta nueva versión del videojuego incorpora contenido inédito, mejoras de accesibilidad y una edición física para coleccionistas.

El videojuego, desarrollado por el estudio peruano Dream Potion Games y liderado por Juan Diego Tremolada, más conocido como Pepe el Mago, se convirtió en uno de los títulos independientes de origen local más conocidos del país. Según recuerda el desarrollador, la versión lanzada en 2022 no llegó a incluir todas las ideas que el equipo había planeado originalmente.

“Definitivamente no era el juego que nosotros habíamos pensado en un inicio”, señala Tremolada a El Comercio. Entre los contenidos que quedaron fuera figuraba un mundo adicional basado en una mecánica que alterna entre escenarios de ensueño y pesadilla, una idea que el estudio no pudo implementar por limitaciones de tiempo y recursos.

El videojuego combina plataformas, exploración y mecánicas inspiradas en clásicos de la era de los 16 bits. / Dream Potion

Ese contenido llegará ahora como parte de ‘Hyperdelicious Edition’. Tras completar la campaña principal, los jugadores podrán acceder al llamado Mundo de los Sueños, una zona inédita que añade nuevas áreas, enemigos y desafíos. “Lo más resaltante de esta versión es el contenido extra que se desbloquea una vez que terminas el juego”, explica el creador.

Una de las secuencias de acción de Mago: Hyperdelicious Edition, la nueva versión del videojuego peruano desarrollado por Dream Potion Games. / Dream Potion

La nueva edición también incorpora un segmento inspirado en los clásicos títulos de aventura de Nintendo. “Básicamente creamos un juego dentro del juego”, comenta Tremolada. Se trata de una sección que funciona como un calabozo al estilo de los antiguos ‘The Legend of Zelda’, con puzles, jefes, minijefes y objetos desbloqueables.

Además del nuevo contenido, Dream Potion Games ha realizado ajustes pensados para nuevos jugadores. Entre ellos destaca un modo fácil que elimina algunas penalizaciones de la versión original y una opción de carrera automática, una característica solicitada por parte de la comunidad.

La nueva edición incorpora contenido adicional, nuevos desafíos y mejoras de jugabilidad. / Dream Potion

“Recibimos bastantes comentarios de que el juego era muy difícil”, reconoce Tremolada. El modo fácil permite regresar a una plataforma anterior tras una caída en lugar de perder una vida, mientras que la función de autorun evita que el jugador tenga que mantener presionado el botón de disparo para correr.

La reedición también incluirá nuevos trajes, mejoras en algunos niveles y diversos ajustes de calidad de vida. Para Tremolada, sin embargo, el principal atractivo sigue siendo el contenido adicional. “Lo más importante es el contenido extra, porque amplía considerablemente la experiencia de juego”, afirma.

‘Mago: Hyperdelicious Edition’ llegará durante el último trimestre del año a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. El lanzamiento estará acompañado por una edición física para coleccionistas, que incluirá un manual inspirado en los clásicos juegos de Super Nintendo, tarjetas coleccionables y otros elementos exclusivos.