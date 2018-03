Nintendo conmemoró el 10 de marzo a Mario, su personaje estrella. Si bien ese día no concuerda con la fecha de aniversario del querido fontanero, se eligió ya que la mezcla de Mar (marzo) y 10 forma: MAR10.

Un día antes del 10, Google Maps le dio un rol protagónico a Mario haciendo que los usuarios puedan colocarlo en vez de la flecha de navegación habitual. Además, como parte de la celebración, se ofrecieron varios descuentos en los juegos de la franquicia.

Y es que el querido bigotudo merece que nos saquemos el sombrero ante él, ya que ha sido uno de los pocos, y más importantes, personajes del mundo de los videojuegos que a pesar de las décadas sigue divirtiendo a grandes y chicos.

--- La evolución del juego---



No obstante, tras tantos años en actividad, Mario no ha sido siempre el mismo. Su debut no tuvo lugar en una entrega propia, sino que salió en uno de los videojuegos de otro de los grandes de Nintendo: Donkey Kong (también creado por Shigeru Miyamoto) en 1981.

En aquel tiempo, el fontanero compartía el protagonismo con Donkey Kong, incluso era conocido solo como “jumpman”, ya que su principal habilidad era saltar los obstáculos que el malvado gorila imponía para evitar que rescate a su amada.

Recién cuando el plomero iba a ingresar a EE.UU, Miyamoto decidió darle el nombre que todos conocemos ahora, y fue el elegido en honor a Mario Segali, el dueño de las primeras oficinas de Nintendo el país norteamericano.

Por otro lado, su oficio se escogió más que todo por razones estéticas. El diseño del personaje debía adaptarse fácilmente a las limitadas posibilidades de las técnicas de animación que existían en esos años. Por ejemplo, la gorra no sólo está ahí para darnos a entender su oficio, sino también para ocultar de manera discreta la imposibilidad que existía en esos años para animar su cabello.

--- Su estrellato ---



El primer título propio de Mario para una consola casera (anteriormente solo apareció en juegos de arcade) fue “Super Mario Bros”, lanzada en 1985 para NES. Esta entrega, además de servir como la base del género de plataformas en 2D que conocemos ahora, también fue todo un icono de la era de los 8-bits.

Pero sin duda, a Mario la fama le llegaría con el estreno de “Super Mario World”, lanzado en 1991 para SNES, considerado por mucho uno de los mejores juegos de la historia de la franquicia. Además en este título apareció por primera Yoshi, el pequeño dinosaurio que hacía de caballo y nos ayudaba a luchar con nuestro enemigos y pasar niveles.

--- Tres décadas después ---



Han pasado más de 30 años desde el lanzamiento de “Super Mario Bros” y la saga del plomero, que en algún momento pensó en cambiar de oficio (así lo anunció Nintendo el año pasado, aunque hace poco se retractó), ha tenido tremendos avances, tanto en jugabilidad como en gráfica. Sin embargo, pese a su evolución ha sabido conservar todos los elemento que la caracterizan sin perder esa frescura y, por ende, sin convertirse en algo monótono para los jugadores.



