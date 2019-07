Marvel Ultimate Alliance 3 | Todo lo que se sabe del próximo videojuego exclusivo de Nintendo Switch

Marvel no descansa. Luego de los exitosos estrenos de películas como Avengers: Endgame o Spider-Man: Far From Home, la compañía espera repetir la acogida en el mundo de los videojuegos con Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, el exclusivo de Nintendo Switch que será lanzado a nivel mundial este 19 de julio.

Han pasado cerca de 10 años desde que se lanzó Marvel Ultimate Alliance 2, el último título de la franquicia, y desde Nintendo y el equipo desarrollador de Team Ninja buscan crear un título acorde a las expectativas de los fanáticos. Según lo mostrado, nos encontramos ante un videojuego del género de rol.

A continuación, te presentamos toda la información que se conoce del videojuego de los superhéroes de Marvel que llega este 19 de julio. No te pierdas los detalles:

¿De qué tratará Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order?

Como si se tratase de la película, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order tiene como enemigo principal al poderoso Thanos, personaje que tiene el objetivo de destruir el planeta tierra. Para conseguir ello, el villano buscará las gemas del infinito gracias a su séquito de soldados, más conocidos como The Black Order.

Sin embargo, el titán Thanos no será el único enemigo a vencer, puesto que se confirmó la presencia de adversarios como Hydra, Ultrón, la Hermandad de los Mutantes o Los Centinelas.

Para hacerle frente a Thanos y los otros enemigos, estarán la gran mayoría de los superhéroes de 'La Casa de las ideas' (nombre con el que se conocía antiguamente a Marvel), tales como Los Vengadores, Los Guardianes de la galaxia, Los Cuatro fantásticos, X-Men y más. Por lo que de una manera u otra podríamos visitar icónicos lugares como la Torre de los Vengadores o la Mansión X.

Thanos será el principal enemigo de Marvel Ultimate Alliance 3. (Captura de pantalla) Agencias

Cabe destacar que el Ultimate Alliance 3 contará con una historia original e ignorará todos los hechos acontecidos en los dos juegos previos, como también al Universo cinematográfico de Marvel (UCM) o las historias de los cómics. A pesar de ello, el videojuego cuenta con detalles de la historieta The Infinity Gauntlet, publicada en 1991.

Jugabilidad de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

La obra de Nintendo y Team Ninja busca diferenciarse de las dos primeras entregas de la franquicia con algunos cambios distintivos. Por ejemplo, la pantalla cenital ha sido cambiada por una perspectiva que nos ubica por detrás del hombro de superhéroe que controlemos, la cual ha sido denominada como 'cámara heróica'.

El punto fuerte del Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order es el modo cooperativo local y su sistema de lucha. Sobre el primero, al ser un videojuego exclusivo de Nintendo Switch, podremos juntarnos con nuestros amigos (hasta cuatro jugadores diferentes) para jugar en el mismo equipo y así pasar la historia principal.

A su vez, en el caso de que solo tengamos una Switch, podremos pasar la historia en modo cooperativo con un persona más utilizando los Joy-Con.

Así luce Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. (Captura de pantalla) Agencias

Sobre el segundo, recordemos que el estudio encargado del Marvel Ultimate Alliance es Team Ninja, recordados por su gran trabajo en la serie de juegos Ninja Gaiden o el reciente Nioh, los cuales contaban con mecánicas de lucha frenéticas y muy bien logradas. Por lo publicado en las últimas semanas por Nintendo, el juego nos enfrentará a grandes cantidades de enemigos en la misma pantalla, acercándonos al estilo de los Shoot 'em up.

Precio del Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order tiene un precio de preventa en tiendas especializadas de S/. 49,90, mientras que su coste final es de S/. 239,90. En el caso de que lo quieras adquirir a través de la eShop, la tienda digital de Nintendo, encontrarás al videojuego a US$59,90.

Los principales tráilers de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Desde el anuncio en 2018 del Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, hemos sido testigos de diferentes tráilers del videojuego. A continuación, los principales videos:

Tráiler de anuncio:

Tráiler publicado durante el E3 2019:

Video con la Patrulla X, uno de los enemigos a vencer en el Marvel Ultimate Alliance 3:

