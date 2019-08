MásGamers Festival 2019 | El evento de videojuegos más importante del Perú regresa del 23 al 25 de agosto

El MásGamers Festival 2019 regresa este año desde el 23 al 25 de agosto próximo, en el Centro de convenciones del Jockey. El evento de videojuegos y tecnología es uno de los más importantes en la actualidad y para esta ocasión contará con 23 torneos de eSports, concursos de cosplay, tiendas, presentaciones de juegos y charlas.

Asimismo, durante la conferencia de prensa, Jimmy Guevara, CEO de MásGamers, brindó las características de la edición de este año, en ella destacó la presencia de Daniel Pesina, reconocido actor que dio vida a diferentes personajes de Mortal Kombat en los 90. "Ha sido todo un reto traer a Daniel Pesina", dijo Guevara.



[ - Final del Claro Guardians League | El campeón será coronado durante el MasGamers]

En adición, el MásGamers Festival 2019 contará con la presencia especial de Cris Velasco, el compositor musical de videojuegos como Bloodborne, Mass Efect, Overwatch, God of War, Fortnite o Borderlans.

Como mencionamos, el MásGamers Festival 2019 tendrá 23 torneos de eSports de diferentes videojuegos como Dota 2, Pro Evolution Soccer (PES), League of Legends, The King of Fighters, Injustice 2, entre otros.

En ese sentido, hace unos días te contamos que el Claro Guardians League -la competencia de League of Legends más importante en Perú- tendrá su esperada final en el MásGamers Festival el domingo 25 de agosto desde las 2:00 p.m.

Bruno Ortiz Bisso, periodista de El Comercio, participó en la conferencia de prensa y aseguró que desde el Grupo se busca contribuir y ser parte de los eSports y videojuegos en Perú a través de más (y mejor) contenido.



Cabe recordar que el Claro Guardians League es el circuito oficial de League of Legends en Perú y es organizado por El Comercio, Riot Games (creadores del juego), Claro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Se repartirán más de US$8.000 en premios a los participantes.

