La Lima Major 2023, uno de los torneos de Dota 2 más importantes del año, celebró su primera fecha el pasado martes 28 de febrero. Como parte de la ceremonia de inauguración, el artista Mauricio Mesones dio un concierto especial para los fanáticos. Es la primera vez que una Major de Dota 2 se desarrolla en Perú y en Latinoamérica; para acompañar este hecho histórico, se creó el himno oficial del torneo, titulado “La Batalla”.

El reconocido artista Mauricio Mesones interpretó “La Batalla” en la primera fecha de la Lima Major. Compuesta por Martín Choy, la canción fue encomendada por 4D Esports, organizadora del evento, como el tema musical oficial de la competencia. El Comercio conversó con Mesones sobre su presentación, sus impresiones del himno y su acercamiento a la música dentro del mundo de los videojuegos.

— ¿Cómo te invitaron para interpretar la canción?

A quien contactaron primero fue a Martín Choy, que toca guitarra con nosotros. Es un gran compositor. Entonces él hace la canción a pedido de la gente de 4D y es él quien me invita a cantarla. Martín es un gran músico que tiene años de experiencia y ahora está trabajando con nosotros. Es desde ahí que sale esta canción que le quedó increíble, me gustó mucho.

— ¿Qué sentiste cuando la escuchaste por primera vez?

Cuando me dijeron que era un himno, lo entendí de una manera mucho más solemne. Algo que iría por otro lado. Pero hay que entender que son épocas diferentes, son públicos diferentes y que tienen necesidades diferentes. Creo que la canción ha quedado increíble.

— ¿Has jugado Dota anteriormente?

He jugado Dota. Tampoco voy a decirte que soy fan, no te voy a mentir. Pero yo soy profesor universitario, entonces sí tengo mucho contacto para poder comunicarme con los alumnos. Hay algunas cosas que tengo que aprender como parte de su lenguaje.

— ¿Y esta canción te podría reconectar con el Dota?

Te podría decir que sí, pero no. No tengo tiempo por la cantidad de trabajo que tenemos. Pero además yo vengo de una generación diferente, vengo desde el Atari.

— ¿Qué tal el público de la Major?

El público fue muy interesante, un público muy respetuoso. La gente piensa que serán un poco alocados, pero son muy respetuosos. Y también son muy ordenados: para poder tener el control mental para jugar dota, tienen que ser personas muy equilibradas.

El cantante Mauricio Mesones interpretó el himno de la Lima Major, "La Batalla", en la ceremonia de inauguración. / María Maraza Saravia

— ¿Y alguna vez habías entrado al mundo de los videojuegos o es primera vez que tienes contacto?

Para mí esta es la primera vez en este mundo de los videojuegos, pero creo que voy a reconectarme porque hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de música. En cuestiones de play y de canciones. Mucha gente me ha dicho que han hecho playlists con mi música para poder jugar. Que ponen la canción en repetir y repetir. Un chico incluso me escribió y me dijo: ‘Tu canción la he repetido 6 horas para jugar’. ¡Gracias! Así que ese es un acercamiento muy interesante.

— ¿Algo que quisieras agregar sobre toda esta experiencia?

Para mí ha sido muy gratificante y en verdad estoy muy orgulloso de haber participado en una de las experiencias más importantes a nivel mundial en cuanto a eSports. Es una ventana muy importante para Perú, porque el mundo se abre hacia él.