Cuando creíamos que todo estaba perdido y que no volveríamos a ver un juego del 'bombardero azul' a su altura, Capcom nos lanzó una sorpresa que ha sido muy apreciada por los fans en todo el mundo y es que Mega Man 11 nos regresa la alegría de pasar niveles con el héroe que busca detener, una vez más, al Dr. Willy.

Cuando muchos decían que la saga iba a decaer tras el alejamiento de Keiji Inafune, el creador original de la saga de Mega Man, el equipo de Capcom encargado de llevar a cabo el proyecto del héroe azul tomaron de ejemplo los errores cometidos en el videojuego Mighty N°9 para establecer la identidad de Mega en su nueva entrega para esta generación.

No solo fue el motor gráfico sino que también el movimiento y la jugabilidad del mismo y es que, como recordarán los antiguos fans de la saga, la dificultad de todos los juegos de Mega Man era un tanto elevada, motivo por el cuál muchos 'gamers' antiguos llegaban a 'perder la cabeza' de la desesperación de no poder pasar algún nivel.

Por otra parte, esto ha mejorado notoriamente y es que en Mega Man 11 ya no está el 'slide' de antes. Al momento de caer hay un 'stopping' y no te vas de largo y es que, a pesar de que esto se corrigió tanto en las entregas para la Super Nintendo como en el Mega Man 8 de PlayStation 1, al momento de hacer Mega Man 9 y Mega Man 10 con 8-bits esta volvió, cosa que no muchos gustaron.

Volviendo al tema, en jugabilidad el juego es un OK y aquí viene la mejor parte, los gráficos. Sin duda alguna, Capcom realizó un trabajo excelente con los fondos que tiene cada nivel de Mega Man 11 ya que estos son hermosos, nos muestran una ciudad caótica y paisajes únicos que todo buen recordará, en especial el nivel de 'Blast Man'.

En otras instancias, ¿qué sería de un Mega Man sin su eso que siempre recordamos, su banda sonora? Pues el sintetizador de audio le da ese toque moderno a las canciones del juego y es que si transformas estas a 8-bit terminan siendo aquellas que se han quedado en nuestra mente por toda nuestra vida.

Por último hay que tocar el tema de los enemigos y es que los bosses principales tienen un estilo de pelea particular que lo diferencia completamente de otros. El poder que usan cuando les queda poca vida nos hace recordar a todos los Mega Man que alguna vez jugamos pero aquí hay algo agregado a favor del 'bombardero', el 'double gear system'.

Si te preguntas si en este hay alguna conexión entre la saga original y la saga de Mega Man X, tenemos que comentarte que lastimosamente esto no existe y por el momento el sueño de muchos por saber cómo se conectan estos sigue inconcluso.

Sin más, Mega Man 11 es una divertida opción tanto para los fans antiguos de la saga como para los modernos que recién entran al mundo del héroe azul que continúa arruinando los planes del Dr. Willy que siempre encuentra una manera de volver y hacerle la vida imposible a 'Mega' y sus amigos.