La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft aún no se concreta, pese a que el interés del gigante tecnológico se reveló en enero de 2022. Las autoridades de Estados Unidos y Europa se encuentran investigando un posible monopolio debido a esta compra. Sony, el principal opositor, ha alzado su voz en varias ocasiones bajo el mismo argumento.

US$69 mil millones es el monto que Microsoft pagaría por Activision Blizzard en caso se permita la compra. Actualmente, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha pedido el bloqueo de la adquisición, mientras que algunos gamers han utilizado la ley de ese país para demandar a la compañía con el objetivo de que no compre a la desarrolladora de videojuegos.

Microsoft (Xbox), por su parte, ha asegurado que los títulos serán lanzados en todas las consolas. Incluso, ha propuesto un contrato por 10 años a Sony (PlayStation) y Nintendo para que Call of Duty, el título más conocido de Activision Blizzard, salga al mercado en simultáneo.

El panorama aún es imprevisible. Si bien muchos gamers quieren que Microsoft compre Activision Blizzard, hay otros que temen algún tipo de jugada empresarial que los termine perjudicando. Además, pese a que todo parece estar en contra del gigante tecnológico, este ya ha adquirido muchas empresas a lo largo de los años. Incluso, según reportes, estaría interesado en comprar Netflix en 2023, compañía que también está apostando por los videojuegos.

¿La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft generaría un monopolio en la industria de los videojuegos?

De acuerdo con Phillip Chu Joy, productor y conductor de televisión, streamer e influencer peruano de tecnología y videojuegos, no se concretaría un ‘monopolio’ en el sentido completo de la palabra. “Tendría una fortaleza bastante grande. Con todos los estudios que ha comprado Microsoft, aún hay muchos estudios más que comprar. Entonces, dudo mucho que sea, como se dice, un ‘monopolio’. Sí hay un par de franquicias grandes que mueven bastante al año, incluyendo Call of Duty. Por algo también es una de las compras más grandes del entretenimiento”, asegura en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, el precio de la adquisición sí genera ruido debido a que es un monto exorbitante. “Consideremos que compraron Marvel y Star Wars, cada una, a 4.000 millones. Y este está en casi 70 mil millones. Como que ya te da un indicio del valor que tiene. No solo por los desarrolladores, sino también por las franquicias: están comprando propiedad intelectual bastante fuerte”, agrega.

Phillip Chu Joy, productor y conductor de televisión, streamer e influencer peruano de tecnología y videojuegos | (Foto: Facebook)

Es decir, pese a los grandes montos de dinero que implicaría la compra y el manejo de los títulos de Activision, el problema estaría en otro lado. No es la primera vez que autoridades estadounidenses han tratado de bloquear adquisiciones por parte de compañías gigantes. En este caso, además de absorber la empresa, también le daría un nuevo aire. “Activision estaba en serios problemas con estos escándalos de acoso sexual y trabajo laboral. Qué mejor lavada de cara puede tener que Microsoft lo compre”, añade Chu Joy.

El incoveniente para la competencia de Microsoft estaría en la manera en que el gigante tecnológico vende sus productos. “Con el Game Pass tienes acceso a un montón de juegos y contenido exclusivo sin pagar demás. O sea, pagas US$10 ó US$15 y tienes acceso a un catálogo de más de 600 juegos, entre entre diversos contenidos gratuitos. Y le podría dar la gana de que el siguiente año el Call of Duty salga gratuitamente y con todo su contenido; y para las demás plataformas pagar los 60 dólares... Es decir, si bien se puede respetar el no ser exclusivo, se puede dar el golpe de otra manera. Todo el mundo preferiría pagar 15 dólares por un juego que cuesta 60″, señala Erick Paz Villarroel, director editorial de MasGamers, en entrevista con este Diario.

Este modelo de negocio crea una suscripción para utilizar todos los juegos que ofrece la compañía. Dicho de otro modo, si se quiere jugar Minecraft, título cuyo desarrollador Mojang también fue comprado por Microsoft, solo se debe pagar el Xbox Game Pass. Con este pago, no solo se podrá disfrutar de Minecraft, sino también de otros videojuegos; pero, si no se paga al siguiente mes, simplemente se perderá el acceso hasta que volvamos a pagar la suscripción.

Si bien Microsoft puede cumplir su palabra y dejar que sus juegos salgan en todas las consolas, los precios serán una parte fundamental para los usuarios. “No todos tienen la potestad de poder comprarse todas las consolas y ni adquirir todos los servicios”, agrega Paz Villarroel. A corto plazo, una suscripción mucho más barata termina siendo una mejor opción para quienes no puede costear todo.

Erick Paz Villarroel, director editorial de MasGamers. | (Foto: Difusión)

¿Cómo puede afectar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft a los usuarios?

Chu Joy asegura que, en este caso, lo mejor sería que Activision Blizzard caiga en las manos de Microsoft. “Estoy cruzando los dedos porque de verdad se dé. A mí me da un poco de miedo que, si no se da la compra, todo el esfuerzo que se ha estado haciendo quede en nada. Sí tengo miedo de que, por ejemplo, como Microsoft no lo compre, lo vuelva a coger los mismos accionistas”, afirma.

Este temor se debe a que se volvería a priorizar el lucro y no un buen producto. “Ya lo hemos visto: los ejecutivos que no saben nada sobre videojuegos y solo quieren hacer dinero. Y hacen un montón de dinero y este dinero no se distribuye bien. Que maten la creatividad por tratar de sacar un montón de juegos y facturar al año, mas no necesariamente tener una un producto de la mejor calidad”, añade.

Por su parte, Paz Villarroel indica que su temor es que Microsoft no cumpla su palabra y los títulos no lleguen a todas las consolas. “Lo que me preocupa es que los hagan exclusivos. O sea, yo soy fan de los videojuegos, no de una marca. A mí me gustaría que todos tengan la oportunidad de poder jugar como yo siempre he jugado. A mí lo único que me preocupa de la compra es que algo se vuelva exclusivo”, señala.

Esto ya ha ocurrido en 2020. Microsoft compró Bethesda en aquel año, lo cual provocó que los nuevos videojuegos pasen a ser exclusivos de consolas Xbox. The Elder Scrolls VI, por ejemplo, solo saldrá en Xbox y PC, cuando sus antecesores incluían consolas de PlayStation.

Si bien Microsoft ha dicho varias veces que los videojuegos estarán disponibles en todas las consolas y que ya han conversado con las otras compañías, particularmente con Sony y Nintendo, es evidente que hacer títulos exclusivos sería una gran jugada empresarial. “Activision es la empresa perfecta para marcar todo perfil de un gamer: tenemos shooters, juegos casuales, de todo. Pero, esta pirámide de opciones se rompería si volvemos exclusivo a uno de ellos. Perdería su gente y marcaría un precedente porque sería un fuerte golpe a la industria de los videojuegos”, concluye.