Millennials no pueden superar el primer nivel del clásico juego Contra | VIDEO

Los videojuegos han evolucionado de forma sorprendente. No cabe duda que la calidad gráfica, las historias mostradas y la jugabilidad superan por mucho a sus antecesores de pasadas décadas. No obstante, la dificultad es un atributo que se ha mantenido desde los primeros títulos. Así lo demuestra el siguiente video de la serie React, que muestra a un grupo de jóvenes probando Contra, uno de los clásicos de la consola ochentera NES.



A diferencia de la mayoría de juegos actuales, Contra no ofrecía la posibilidad de cambiar el nivel de dificultad; por lo tanto, principiantes y expertos tenían que comenzar en las mismas condiciones. Este detalle puso en jaque al grupo de millenials que jugó por primera vez este título de tipo “run and gun” desarrollado por Konami.

Pese al entusiasmo y confianza inicial, los participantes encontraron muchas dificultades a la hora de jugar, tan es así que ni siquiera pudieron superar el primer nivel del videojuego. ¿Qué demuestra esto? Que los títulos de antaño podían ser tan retadores como los de ahora.



Tras un patético “Game Over”, algunos de los jugadores, en su frustración, consideraron “ridículo” el juego. Habría que preguntarle a los de la generación X si pensaban lo mismo.



DATO



Contra apareció por primera vez en 1987 para máquinas arcade y más tarde fue llevado a diversas consolas.



Se trata de un juego de plataformas con vista lateral, cuyo objetivo es avanzar a través de los niveles saltando y disparando a los enemigos en pantalla. Para poder pasar de nivel hay que derrotar a un jefe final.

