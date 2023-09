Cada vez está más cerca el lanzamiento global de Mortal Kombat 1, la nueva entrega de la mítica saga protagonizada por Liu Kang, Sub-Zero y Scorpion. A propósito de ello, del 18 al 21 de agosto hubo una beta para quienes precompraron el videojuego, a la que El Comercio tuvo acceso. Aquí te contamos nuestra experiencia con ella.

Esta demostración sirve de antesala para que los fanáticos puedan probar parte de Mortal Kombat 1, que tiene preparada su fecha de lanzamiento a nivel mundial para el próximo 19 de setiembre para PS5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch. No estará disponible en consolas de la anterior generación, es decir, la PS4 y Xbox One.

La beta incluyó personajes de la versión final, tales como Johnny Cage, Kenshi, Fire God Liu Kang, Kitana, Sub-Zero y Li Mei, sumando a Sonya Blade, Frost o Jax Briggs para los Kameos.

Johnny Cage. / Warner

Gráficos de Mortal Kombat 1

Por lo general, lo más importante en un videojuego de luchas es el gameplay, ya que estos títulos se basan enteramente en la mecánica de enfrentar 1 a 1 a otro usuario, sea una máquina o jugador. Sin embargo, desde que se anunció en mayo paso Mortal Kombat 1, la obra del estudio NetherRealm y Warner Bros. Games se ha resaltado por un apartado visual de primer nivel, y se terminó de confirmar con la beta.

La versión que jugamos fue la de PS5, la que goza de un trabajo gráfico espléndido en cuanto a iluminación y sombras por el nuevo motor gráfico. Los luchadores que probamos han sido trabajados con esmero y se puede notar rápidamente por los detalles como la sangre en los atuendos, rostros y habilidades especiales.

La beta de Mortal Kombat 1 permitió a los fanáticos de la saga probar el juego antes de su lanzamiento. / Warner

A su vez, los escenarios cobran vida y sí que se nota un gran salto en comparación de Mortal Kombat 11. No se confundan, las arenas de batalla del MK11 estuvieron bien, pero a comparación de los nuevos se sienten estáticos y regulares. NetherRealm está aprovechando las ventajas técnicas de las nuevas consolas, pues el juego no se lanzará en consolas PS4 y Xbox One, las que ya con un hardware de 2013 se están quedando en el pasado.

En este punto, estamos entusiasmados por conocer los siguientes escenarios que viene preparando Warner y NetherRealm para Mortal Kombat 1.

Experiencia de juego

Si ya jugaste Mortal Kombat 11 (2019), encontrarás la jugabilidad muy similar con este nuevo juego. Los controles y sensación de movimiento con los propios personajes están logrados y son satisfactorios. Tenemos a disposición múltiples combos especiales, básicos, remates y ‘kameos’. Los primeros que mencionamos son los clásicos de toda la vida: movimientos únicos para hacer gran daño a los rivales.

Durante la beta pudimos probar a Sub-Zero o a Liu Kang. / Warner

Lo nuevo en Mortal Kombat 1 es el ‘kameo’. Se trata de una mecánica que nos permite recibir la ayuda de un luchador durante la pelea, lo que puede ayudar en situaciones complicadas o para asegurar la victoria. Ha sido de gran ayuda y, cuando el juego se lance, será interesante combinar estos movimientos con los combos habituales.

Otro punto relacionado fue que agradó que los personajes Kameo son clásicos de la serie como Kung Lao, Sonya Blade, Sub-Zero, entre otros. Incluso, ellos llegan llegan con trajes de juegos antiguos. De momento se han confirmado 18 luchadores Kameo (cinco de ellos llegan a través del Kombat Pack 1, que se compra por separado).

Los Kameos podrán ayudarnos a dar vuelta a una batalla perdida.

A comparación de Mortal Kombat 11, el nuevo juego se siente más variado, al menos lo que pudimos ver en la beta. La inclusión de los combos Kameo, más los clásicos y Fatal Blow que agregaron en el juego de 2019, brindan opciones a lo largo del combate. Pero eso sí: existe una sensación de que el movimiento de los personajes no es el más fluido o ágil. Queda pendiente ver cómo será el videojuego final, cuando se lance este 19 de setiembre.

¿Y los fatalities? No faltaron en la beta, es verdad. Sin embargo, fueron limitados, ya que Warner prepara toda la munición para el lanzamiento final. En cuanto a ellos, son divertidos, irreverentes y brutales, muy al estilo de la saga. Nos queda pendiente ver los fatalities de otros personajes confirmados que no aparecieron en la beta, como Mileena, Raiden, Scorpion o Shang Tsung.

En cuanto a contenido de juego, se habilitaron la Kampaña y Versus en línea. En la primera estábamos frente a la clásica torre en la que debemos superar a un rival para ir al siguiente nivel. No se ahondó detalles de la historia principal, que ha sido reiniciada. Eso queda para el estreno mundial. Luego está el modo para enfrentar a otros jugadores por Internet.

En síntesis, la beta nos gustó y ha sido una pequeña antesala de lo que se viene este 19 de setiembre. Mortal Kombat 1, a su propio estilo, se proyecta como un sólido título en cuanto al género de luchas.

Te dejamos el tráiler final: