Dos meses después de un popular, aunque a veces dificultoso, periodo de pruebas, “MultiVersus” tuvo su lanzamiento oficial este 28 de mayo. El título que reúne personajes de propiedad de Warner Bros. como Batman y Bugs Bunny buscará encontrar su lugar en el competitivo mercado de los juegos de lucha.

El Comercio tuvo oportunidad de probar anticipadamente el título y de hablar con Ian Rapoport, diseñador en Player First Games, quien expresó su emoción por la salida oficial del proyecto. “Nos sentimos genial. Estamos realmente emocionados de poder poner todos los cambios y actualizaciones que hicimos en manos de los jugadores”, afirmó.

Hay razones para estarlo, pues han habido grandes avances entre la versión que alrededor de 20 millones jugadores pudieron probar en el 2022, incluyendo mejoras en su ‘netcode’ para reducir el lag de sus partidas online, la inclusión de nuevos personajes, la implementación de sistemas de progresión adicionales para mantener inmersos a sus usuarios y un modo de juego PVE (player vs. environment) llamado “Fisuras” (“Rifts”).

¿Qué es “MultiVersus”?

“MultiVersus” es un videojuego de lucha gratuito que cruza varias franquicias de Warner Bros. como DC Comics, “Rick y Morty”, los Looney Tunes y más. En cuestión a la jugabilidad, el título tiene mayor similitud a “Super Smash Bros.”, con un sistema de combate simplificado dónde además de acciones regulares como moverse, saltar y esquivar también se cuenta con dos botones de ataque - regulares y especiales - cuyos efectos se modifican dependiendo de comandos direccionales.

El objetivo de "MultiVersus" es arrojar a tus oponentes fuera de la pantalla. / Player First Games

En otra similitud a la franquicia de Nintendo, “MultiVersus” no tiene como objetivo el reducir a 0 la barra de salud del enemigo, sino el lanzar a tus oponentes fuera de la pantalla. Aunque hacerle daño a los oponentes también es importante, ya que determina qué tan lejos puedes mandarlos con tus golpes.

Fisuras

Las Fisuras presentan quizás la más interesante nueva adición al juego, proporcionando a los jugadores una opción que evita el estrés de los modos competitivos con escenarios en los que se enfrentarán solos - o con un compañero- a una serie de retos contra la computadora a cambio de una gran variedad de premios como nuevos disfraces y otros cosméticos.

En la versión de “MultiVersus” que probamos solo había dos escenarios disponibles titulados “¡Caos multiversal!” y “Detectives de fisura”, cada uno contando una simple historia que giraba alrededor de un personaje particular, en este caso el Guasón (DC Comics) y Velma (”Scooby Doo”) respectivamente. Como cabe de esperar de un juego de pelea, gran parte de la progresión de este modo consiste en derrotar a diversos peleadores enemigos, aunque también se incluyó una variedad de minijuegos como galerías de disparos y la defensa de un cristal pilotando un tanque al estilo del juego “Gunbound”.

Para Rapoport, las Fisuras eran una forma de añadir nuevas y emocionantes formas de jugar a “MultiVersus” sin tener que preocuparse tanto por el equilibrio competitivo. Esto se ve en la inclusión de Gemas a este modo, unos poderosos accesorios que mejoran ciertas habilidades o estadísticas de tus personajes, las cuales son exclusivas al modo PVE.

“Estas no tendrían tanto éxito en una situación competitiva, pero dan mucho margen para crear modificaciones locas que creemos que los jugadores estarán encantados de probar sin tener que preocuparse de que estén equilibrados ni nada por el estilo”, consideró Rapoport.

PvP y ‘rollback netcode’

A pesar de la importancia de las Fisuras, el principal modo de juego de “MultiVersus” continúa siendo los combates entre los jugadores. Por el momento, el juego conserva dos modos de juego que son las peleas de uno versus uno (1v1) y los duelos en equipos de dos jugadores (2v2). En nuestra experiencia, ambos modos de juego son entretenidos, pero es el más caótico modo 2v2 el que saca mayor provecho al tipo de combate de “MultiVerse”.

Un juego con un gran componente online como este vive o muere por la cantidad de ‘lag’ que se experimenta al jugar en línea y ciertamente no hay nada más frustrante durante una partida que ver cómo nuestros ataques aparentemente certeros no conectan o que recibimos ‘golpes fantasmas’ simplemente por no tener la mejor conexión con nuestro oponente. Se trata de un problema grande, sobre todo en el género de los juegos de pelea, y que se presentó durante el primer beta de “MultiVersus” hace un par de años.

El Pase de Batalla de "MultiVersus" tiene opciones gratuitas y premium. / Player First Games

Fueron de tal magnitud las quejas que arreglarlo fue una de las prioridades de Player First Games durante el periodo previo al lanzamiento. Su solución fue basar su experiencia online en el ‘rollback netcode’, un método para implementar los juegos en línea utilizado por títulos como “Street Fighter 6″ y “Mortal Kombat 1″ que reduce el lag al predecir las acciones de los jugadores para dar la apariencia de una partida más fluída. Esta solución aparentemente les funcionó y nuestra experiencia con la versión actual del título fue bastante placentera en ese aspecto, al poder jugar sin problemas con oponentes no solo en las Américas, sino también provenientes de otros continentes como Europa y África.

Nuevos personajes

“MultiVersus” presenta un elenco de 26 personajes traídos de distintas propiedades de Warner Bros., mezclando mayoritariamente los superhéroes y villanos de DC Comics con los locos personajes de caricaturas como “Looney Tunes”, “Rick y Morty”, “Scooby Doo” y “Steven Universe”. El juego también utiliza propiedades menos famosas como El gigante de hierro o franquicias no animadas como “Juego de tronos”, “Gremlin” y hasta Jason de “Viernes 13″.

Durante nuestro tiempo con el juego, encontramos que todos los personajes que probamos son interesantes, logrando mantener el difícil equilibrio en conservar sus características distintivas, así como ser lo suficientemente divertidos de utilizar. Por ejemplo, Rick de “Rick and Morty” contaba con su distintivo dispositivo de teletransportación, Jake, de “Hora de aventura”, peleaba utilizando sus polimórficas para convertir sus extremidades en distintas formas y Bugs Bunny portaba con letal precisión implementos como cajas fuertes y explosivos, objetos que los hemos visto utilizar incontables veces en sus clásicas caricaturas.

Más difícil que confirmar la fidelidad al material original fue determinar si el juego estaba desbalanceado en ventaja de algunos peleadores, algo que también causó quejas en el beta, aunque en nuestra experiencia no se sintió que uno de los personajes era significativamente más poderoso que otro. Por el momento, Player First Games ha señalado que ha utilizado el tiempo antes del lanzamiento para dejar a los luchadores “en un espacio que piensan es más saludable para el juego” y que este trabajo continuará a lo largo de la vida del juego.

Por el momento el juego cuenta con 26 personajes, con más en el camino. / Player First Games

Aquí la lista de todos los peleadores disponibles hasta la fecha:

Arya (Juego de tronos)

Banana Guardia (Hora de Aventura)

Batman (DC Comics)

Black Adam (DC Comics)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Cachorreno (Player First Games)

Joker / El Guasón (DC Comics)

Finn (Hora de Aventura)

Garnet (Steven Universe)

Gigante de Hierro (El gigante de hierro)

Gizmo (Gremlins)

Harley Quinn (DC Comics)

Jake (Hora de Aventura)

Jason (Viernes 13)

LeBron James (Space Jam: Una nueva era)

Marvin el marciano (Looney Tunes)

Morty (Rick y Morty)

Mujer Maravilla (DC Comics)

Rayita (Gremlins)

Rick (Rick y Morty)

Shaggy (Scooby Doo)

Steven Universe (Steven Universe)

Superman (DC Comics)

Taz/El demonio de Tazmania (Looney Tunes)

Tom y Jerry (Tom y Jerry)

Velma (Scooby Doo)

Cabe resaltar que como muchos juegos Free-to-play, “MultiVersus” no da acceso a todos los peleadores desde un inicio, sino que estos tienen que ser adquiridos por el usuario de diversas maneras. La más rápida y fácil es utilizando una moneda premium - léase pagada - llamada Glemium, aunque el juego también ofrece otras maneras de conseguir los nuevos personajes como comprarlos con monedas que se adquieren jugando el videojuego y, en el caso particular de Jason, la versión pagada del Pase de Batalla. Fuera de esto, “MultiVersus” el jugador puede utilizar una serie de personajes de prueba, selección que cambia cada cierto tiempo (asumimos que semanalmente).

¿Vale la pena jugarlo?

Por nuestra parte, encontramos que “MultiVersus” es una competente entrega del género de peleas. El sistema de combate parece simple a primera vista y, ciertamente, no requiere la capacidad técnica de juegos como “Street Fighter” o “Tekken”, pero esta misma simpleza para realizar los movimientos permite que el jugador se concentre en otros aspectos del combate como los combos, el esquivar y el mantener la distancia ideal de combate.

Y si bien es cierto que no se puede evitar comparar a “MultiVersus” como “Super Smash Bros.”, su rival más cercano y exitoso en este tipo de juegos de lucha, el título de Player First Games presenta suficientes diferencias mecánicas y de selección de luchadores para merecer su propio lugar en la mesa. Ciertamente merece ser probado por los aficionados del género.

“MultiVersus” fue lanzado el 28 de mayo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (Steam y Epic Games Store).