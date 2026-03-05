En el mundo del e-sport el entrenamiento también es exigente. Tener mayor destreza y participar en las competencias más exigentes exige estar bien preparado y para eso están los equipos idóneos como el que propone Lenovo con su concepto Legion Pro Rollable, un dispositivo que, además, se puede llevar a todas partes.

Entre los pasillos del MWC 2026, en Barcelona, no pasó desapercibido el diseño de esta laptop gamer, en especial por su pantalla enrollable Lenovo PureSight OLED Gaming, que se desenrolla por ambos extremos.

Esta cualidad es posible gracias a su diseño de doble motor basado en la tensión. De esa manera permite que la pantalla se expanda y se contraiga con un mínimo de vibraciones y ruido.

Y es que los deportistas de e-sports compiten en pantallas de 24 pulgadas para arriba. Por eso necesitan entrenar en monitores similares.

En el caso la pantalla de Lenovo encontramos un sistema de presión dedicado que mantiene una firmeza constante en todo el panel OLED. Los materiales de baja fricción también facilitan el enrollado. De esa manera, la pantalla Lenovo PureSight OLED comienza en 16 pulgadas en Focus Mode, una medida perfecta cuando los especialistas están trabajando la mecánica de precisión y mejorando los reflejos.

Lenovo viene impulsando modelos de laptop con pantalla enrrollable para diferentes funciones. / Diego Barrio de Mendoza

En el modo Tactical Mode se amplía a 21.5 pulgadas, para entrenar la conciencia periférica, los ejercicios de rotación y la coordinación del equipo. Luego, en Arena Mode se alcanza las 24 pulgadas, para centrarse en el entrenamiento competitivo de élite y en la cohesión general del equipo.

Este dispositivo está basada en el Legion Pro 7i, con procesadores Intel Core Ultra de gama alta y una GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 5090, que aportan capacidades increíbles para jugadores y creadores. Además, esta serie está equipada con un nivel masivo de potencia de inteligencia artificial.

Además del modelo Lenovo Legion Pro Rollable, la firma de computadoras también lanza el ThinkPad Rollable XD Concept, pasando de de un formato compacto de 13.3″ a un espacio de trabajo de casi 16″, apoyando la multitarea en movimiento y flujos de trabajo adaptativos.