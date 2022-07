Desde su lanzamiento en 2018, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ha introducido más de 20 personajes nuevos a través de sus pases de temporada; no obstante, Madara Uchiha (versión Seis Caminos) podría coronarse como el mejor hasta ahora en el juego. El personaje fue estrenado el pasado 10 de junio como parte del Season Pass 5 y podemos afirmar que la extensión realmente vale la pena.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker es un videojuego multijugador de combate basado en la popular serie de anime y manga Naruto. Aunque la serie animada acabó en 2017, los fanáticos siguen disfrutando de la franquicia de ninjas con juegos como Shinobi Striker. Esta vez, sin embargo, con la llegada de Madara Seis Caminos, los jugadores pueden aprovechar uno de los movimientos más poderosos en la historia de Naruto.

De por sí Madara Uchiha siempre fue uno de los ninjas más fuertes en la serie y, aunque Shinobi Striker ya nos había entregado al personaje en su versión básica, el último DLC nos lo trae en su versión Seis Caminos. Es decir, un Madara capaz de destruir el mundo. Si alguna vez quisiste usar el Tsukuyomi Infinito en tus peleas, por fin puedes hacerlo realidad, y el ataque es muy útil para combates multijugador.

Género: Acción, anime, pelea, multijugador en línea Consola: PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox Series X/S y Microsoft Windows Jugadores: 1 jugador local, multijugador en línea Restricción de edad: Mayores de 13 años Fecha de lanzamiento: 31 de agosto de 2018 Idiomas: Audio: inglés, japonés. Subtítulos e interfaz: español, inglés, alemán, francés, portugués, italiano, polaco, ruso, chino, coreano Online: Sí, requiere PlayStation Plus o Xbox Live Gold Tamaño de descarga: 40 GB

Madara Uchiha y el jutsu más poderoso

En el universo de Naruto, se denomina ‘ninjutsu’ o ‘jutsu’ a un poder que ejecuta un ninja para luchar. Si eres fanático de la serie, seguramente recuerdas el momento en que Madara Uchiha activó su ‘Tsukuyomi Infinito’ e inmovilizó a todos los seres vivientes en la Tierra. Este poderoso jutsu no estaba disponible en el juego, hasta ahora.

El Tsukuyomi Infinito es un movimiento de técnica secreta, por lo que tarda más en recargar antes de poder ejecutarse. No obstante, una vez activado, absolutamente todos los enemigos son inmovilizados por hasta siete segundos, tiempo útil para atacar de nuevo o sanar a tu equipo.

El primer impacto ya genera daño a los contrincantes, pero el verdadero provecho del ataque es activar la segunda etapa del jutsu: enredar a los enemigos cercanos en “capullos” y absorber casi toda su salud. Dejarás a los contrincantes con un punto de salud, listos para ser derrotados con un solo golpe simple.

El Tsukuyomi Infinito tiene gran referencia al anime. (Foto: Bandai Namco)

Otro punto a destacar es la animación del movimiento, la cual tiene gran referencia al anime, algo placentero de ver si es un punto que te interesa. El cielo se torna negro y aparece un “sol rojo” gigante al cual los enemigos se quedan mirando paralizados.

Por otro lado, una desventaja del jutsu es que tarda en cargar más que otras técnicas secretas. Este hecho no deja disfrutar el Tsukuyomi Infinito para partidas rápidas. Además, el movimiento (al igual que el juego en general) es sumamente más explotable en multijugador en línea, lo que implica una suscripción pagada dependiendo de tu plataforma. Si no cuentas con una, es imposible disfrutar de gran parte del DLC y el juego.

Conviértete en el soporte de tu equipo

Otro jutsu, de ejecución rápida, que viene con Madara Seis Caminos es su ‘Sage Art: Shadow Style Thunder Blast’. Este jutsu golpea a los enemigos frente a ti con un gran rayo, paralizándolos por unos segundos y reduciendo su salud. Nuevamente, es tiempo aprovechable para atacar o sanar. El rayo es ideal para la coordinación en equipo pues, una vez tú inmovilizas a, digamos, dos enemigos, tus compañeros se pueden dedicar a derrotarlos.

El ataque tiene mayor rango de distancia cuanto más recargues tu ‘chakra’, pero sin recargar también es muy útil para una defensa rápida.

'Sage Art: Shadow Style Thunder Blast' tiene diferentes rangos de alcance. (Foto: Bandai Namco) / Bandai

No obstante, e irónicamente, Madara Uchicha Seis Caminos y sus poderes son presentados como ninjas de “clase sanadora”, pero no ayudan realmente a sanar a tu equipo. Y, aunque uno recupera salud personal con el Tsukuyomi Infinito, el poder del personaje no aporta mucho para sanar a tu equipo, solo para coordinar ataques. Si buscas un personaje más efectivo para la salud de tus compañeros, personajes como Sakura o Sarada pueden ser mejor opción.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Season Pass 5), un DLC extenso

El pack de Madara Seis Caminos es solo la primera parte del quinto pase de temporada y aun así otorga varios ítems. Su bastón, dos trajes y su cabello son agregados al catálogo para tu personaje customizado. De ellos, el bastón es el único que le dará a tu avatar la animación de lucha de Madara, lo cual es un añadido agradable.

Por último, también incluye un rollo de sanación y otro ninjutsu rápido de sustitución ‘Limbo: Border Jail’. El jutsu te permite crear cuatro clones para protegerte de daño o atacar al enemigo sin ser vistos. Es un movimiento ideal para misiones individuales contra muchos enemigos. Este es el tráiler del pack:

Conclusión de DLC Madara Uchiha Seis Caminos

El personaje es bastante poderoso y hace los combates en equipo más interesantes gracias a su animación fiel al anime y su gran daño infligido por el Tsukuyomi Infinito y el Shadow Style Thunder Blast. Obtener este DLC es muy recomendado y se antepone frente a extensiones del juego pasadas. No obstante, es más entretenido para usar en combates multijugador y eso significa que el usuario debe contar con una suscripción pagada para jugar en línea. Aunque Shinobi Striker siempre tuvo este enfoque, es desalentador para muchos jugadores que no pueden acceder al beneficio.

Finalmente, el quinto pase de temporada aún no está completo, y faltan confirmarse personajes y jutsus. Es difícil superar a Madara Uchiha Seis Caminos y todo lo que trae, pero fue buena estrategia lanzarlo primero pues nos deja con la intriga y espera de ninjas más fuertes que reaviven la llama del juego.