La saga Need for Speed regresa después de dos años de descanso (NFS: Payback - 2017). De la mano del estudio Ghost Games y Electronic Arts (EA), el nuevo juego de la franquicia se llama Need for Speed: Heat. El nuevo videojuego estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

A propósito de su lanzamiento, te dejamos los tráilers, precio y fecha de lanzamiento del nuevo juego de Electronic Arts, la compañía responsable de la serie.

Fecha de lanzamiento de Need for Speed: Heat

El título estará disponible a partir del 8 de noviembre para las consolas de Xbox One, PC (mediante Origin) y PlayStation 4, tanto en su versión física o digital.

Precio de Need for Speed: Heat

En formato físico, en su versión de PS4, se podrá encontrar a S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas. En el caso de que lo pienses adquirir digitalmente, en la PS Store estará a un precio de US$ 68,99. Mientras que en PC, a través de la plataforma Origin, estará al precio de US$ 59,99.

Características de Need for Speed: Heat

Como se sabe, el nuevo Need for Speed: Heat mantendrá las persecuciones policiales y, además, disfrutaremos de una historia que se ambientará en Palm City, una ciudad inspirada en Miami.

Sobre esta, se confirmó que durante el día, los corredores participarán en carreras legales dentro de un circuito para ganar dinero y coches, muy al estilo del NFS: Pro Street (2007). Esta competición autorizada tendrá el nombre de Speedhunters Showdown.

Asimismo, al caer la noche, los pilotos dejarán las pistas por las calles de Palm City. Allí, todos los jugadores tendrán que superar diferentes carreras ilegales en las que recibirán la visita de los policías corruptos, los cuales buscarán quedarse con las ganancias.

Palm City, la ciudad del NFS: Heat, será de mundo abierto y tendrá diferentes posibilidades para los usuarios. "Con Need for Speed Heat ofreceremos más opciones que nunca a nuestros jugadores para que sean auténticos y se puedan dar a conocer", explicó Riley Cooper, director creativo de Ghost Games, en un comunicado de prensa.

Otro detalle que se comentó acerca de Heat es que existirán las bandas y equipos. Además, el juego contendrá diferentes medios para la personalización de los vehículos (llantas, motores, nitro, turbo, alerones, etc).

"Los seguidores de la saga han dejado claro que quieren más vehículos, más personalización y más desafíos, y en ese sentido estamos totalmente alineados", dijo Cooper. "Desde el estilo de tu personaje hasta el rendimiento de tu vehículo o tu estilo de conducción, vamos a potenciar la creatividad de los jugadores", concluyó.

Todos los tráilers de Need for Speed: Heat

