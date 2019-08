Need for Speed | El nuevo videojuego de la popular franquicia se anunciará el miércoles 14 de agosto

Es oficial. El próximo Need for Speed se presentará el 14 de agosto como previa a la participación de Electronic Arts (EA) en la Gamescom 2019, una de las convenciones de videojuegos más importantes luego del E3. La nueva edición de la franquicia recordada por sus impresionantes carreras callejeras y persecuciones volverá después del lanzamiento de NFS Payback, en 2017.



Electronic Arts, la compañía responsable de la serie, actualizó la página oficial de Need for Speed con un contador que nos lleva al 14 de agosto. Sin más datos, se espera que EA publique el tráiler del videojuego que -según filtraciones- se habría de llamar Need for Speed: Heat.

[ - Los seis videojuegos exclusivos de PlayStation 4 que marcaron la generación]

[ - FIFA 20 | Así luce 'Volta', el modo fútbol callejero del nuevo videojuego de EA]

Si quieres entrar a la página, entra aquí.

El 14 de agosto tendremos más información sobre el próximo Need for Speed. (Captura de pantalla) Agencias

A su vez, una de las primeras características que han sido confirmadas por EA es que la personalización tendrá gran relevancia en el videojuego.

"La personalización de los coches, sobre todo, va a tener un rol capital en el próximo Need for Speed. Y es un aspecto que nos parece primordial, no se va a ir a ningún sitio porque NFS no existiría sin él", afirmó Ben Walke, community manager de Electronic Arts.

No solo habrá 'customización' de los carros, sino que también veremos una gran participación de las persecuciones policiales, elemento que podría tomar lo mejor de juegos como NFS Hot Pursuit o NFS Most Wanted. Para esta ocasión, la idea de EA es de "revitalizar esa fórmula como el núcleo central de la serie al completo".

Cabe destacar que el nuevo juego coincide con el 25 aniversario del estreno de The Need for Speed (1994), el primer juego de la saga lanzado para MS-Dos, PlayStation, Sega Saturn o 3DO.

DATO:

Aún no se confirma la fecha final del videojuego, como tampoco su título.

Síguenos en Twitter: