Need for Speed | Los ocho mejores videojuegos de la franquicia, según Metacritic

La franquicia Need for Speed está de aniversario. A finales de este mes, la serie de Electronic Arts cumplirá 25 años de salir al mercado por primera vez con el videojuego The Need for Speed (1994) y para celebrar la fecha, EA anunciará este 14 de agosto la nueva entrega, la cual habría de llamarse Need for Speed: Heat.

Desde el lanzamiento en 1994 de The Need for Speed, los jugadores han crecido junto a títulos como NFS: Most Wanted, NFS: Underground 1 y 2, NFS: Hot Pursuit o el reciente NFS: Payback. Sin embargo, ¿cuál de estos fue mejor?

A continuación, te dejamos el Top 8 con las mejores entregas de la franquicia, según su puntaje en Metacritic, la página recopiladora de críticas. Incluiremos solo los juegos lanzados para consolas.

8.- Need for Speed: Most Wanted (2005)

Puntaje: 83 / 100 puntos

Consola evaluada: Xbox 360

Estudio: EA Black Box

Lanzado en 2005, Need for Speed: Most Wanted vuelve a incluir las persecuciones policiales en las carreras después de que NFS: Underground 1 y 2 no contasen con estas. Asimismo, el juego nos daba la posibilidad de modificar nuestros coches con diferentes opciones como llantas, capó, colores de pintura, alerones, entre otros.

Además, el videojuego fue un spin-off y consiguió buenos resultados en la crítica (y en el público en general) debido a sus intensas carreras en las que hasta 30 patrullas nos perseguían en simultáneo para derribarnos. En Metacritic, la versión de Xbox 360 (y también del Xbox) consigue 83 puntos sobre 100.

7.- Need for Speed: Shift (2009)

Puntaje: 84 / 100 puntos

Consola evaluada: PlayStation 3

Estudio: Slightly Mad Studios



Alejándose temporalmente de las carreras ilegales y persecuciones, Need for Speed: Shift fue un videojuego más cercano a la simulación que se enfocaba en carreras en circuitos cerrados. Asimismo, este juego no incluyó un modo historia y los jugadores solo podían correr a través de un tour por diferentes pistas. Metacritic calificó al Need for Speed: Shift con un 84 / 100, basándose en 55 críticas.

6.- Need for Speed: Underground (2003)

Puntaje: 85 / 100 puntos

Consola evaluada: PlayStation 2

Estudio: EA Black Box

Uno de los más recordados por la comunidad en general. Need for Speed: Underground fue lanzado en 2003 y es de los pocos juegos en toda la franquicia que está ambientado en una gran ciudad que siempre está de noche y en la cual no hay policías, esto último el gran factor diferencial con otros videojuegos de la franquicia que se lanzaron antes.

Según cifras oficiales, el título vendió más de 6 millones de copias oficiales en el mundo.

5.- Need for Speed: Most Wanted U (2013)



Puntaje: 86 / 100 puntos

Consola evaluada: Wii U

Estudio: Criterion Games

Esta nueva versión del clásico Most Wanted es una reinvención del estudio Criterion Games y se lanzó en 2012 para las consolas de PS3, Xbox o PC. No obstante, en 2013 llegó para Wii U.

El videojuego guarda algunas diferencias con la versión de 2005 como la imposibilidad de destruir partes de la pista de carreras o que todos los vehículos están desbloqueados a excepción de los coches que nos dejan los corredores del modo historia. A su vez, también se hace hincapié que el Most Wanted (2013) no cuenta con muchas opciones para personalizar los autos.

Metacritic le puso un sólido 86 / 100 de puntaje final. Mientras que los usuarios calificaron al juego con un 7.6 basado en 166 críticas.

4.- Need for Speed: High Stakes (1999)

Puntaje: 86 / 100 puntos

Consola evaluada: PlayStation

Estudio: EA Canadá

Need for Speed: High Stakes se estrenó en 1999 y la edición de PC fue la última en incluir carreras a pantalla dividida (para jugar con una persona más). El videojuego contó con diferentes modos de juego que nos permitían ser policías o corredores, cada uno de ellos tenía un objetivo diferente para las carreras. Asimismo, una novedad que en varios juegos posteriores (no todos) se incluyó fue el daño al vehículo. Estos mientras más sufrían por choques con la policía u otros elementos, más lentos se volvían.

Puntuación en Metacritic: 86 / 100 basado en 14 críticas. El puntaje promedio de los usuarios es de 8.6 gracias a 45 comentarios.

3.- Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)

Puntaje: 88 / 100 puntos

Consola evaluada: PlayStation

Estudio: EA Canadá y EA Seattle

El tercer videojuego de la franquicia NFS. Para este título, se juntaron los estudios de EA Canadá y EA Seattle. En un inicio se consideró la opción de llevar el juego a PlayStation 2; sin embargo, no se dio y solo estuvo disponible en PlayStation 1 y PC.

En contraste con sus dos predecesores, NFS III: Hot Pursuit contó con una inteligencia artificial mejorada que elevó la dificultad y reacción de los policías a lo largo de las persecuciones.

En la versión de PC, los usuarios podían ser policías y capturar a los corredores para desbloquear patrullas exóticas. Esta modalidad de juego no se incluyó en la de PS1, ya que esta salió varios meses antes.

Este juego obtuvo un puntaje de 88 / 100 en Metacritic en base a 13 críticas especializadas.

2.- Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002)

Puntaje: 89 / 100 puntos

Consola evaluada: PlayStation 2

Estudio: EA Black Box

Empatado con el primer lugar, Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002) es uno de los videojuegos más importantes de toda la saga, pues supuso el primer juego del estudio EA Black Box o EA Canadá (responsable de 9 juegos en total) y, además, el regreso de la serie Hot Pursuit, pues antes se había lanzado NFS: Porsche Unleashed y NFS: High Stakes, juegos que iban más hacia el camino de la simulación que del clásico arcade.

Asimismo, el Hot Pursuit 2 (2002) contó con los mejores gráficos de la época. No obstante, a pesar de su 89 / 100, hubo personas que criticaron la falta de realismo en algunos aspectos como en el daño del coche.

1.- Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

Puntaje: 89 / 100 puntos

Consola evaluada: PlayStation 3

Estudio: Criterion Games y EA DICE

Uno de los videojuegos mejor puntuados de toda la franquicia de Need for Speed. Con un nombre más que repetido en toda la serie (debido a que se inspiró en la edición de 1998), el Hoy Pursuit de PS3 destacó por sus carreras, persecuciones, armas tecnológicas, vehículos y modo multijugador.

A su vez, Criterion Games y EA, los desarrolladores, incluyeron hasta 67 carros jugables (sin contar los que se añadieron vía contenido descargable).

Como te mencionamos, en Hot Pursuit (2010) podremos usar armas para deshacernos de las patrullas de policías o para ralentizar a los adversarios. Por ejemplo, el Pulso Electro Magnético (PEM) es una onda que -en caso acertáramos el tiro- podríamos "electrocutar" el carro, causándole que vaya más despacio y que no pueda usar sus armas.

