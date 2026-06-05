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Imagen del juego FIFA World Cup: Launche Edition.
Imagen del juego FIFA World Cup: Launche Edition.
/ FIFA
Por Agencia Europa Press

La FIFA y Netflix han anunciado el lanzamiento de FIFA World Cup: Launch Edition para el 11 de junio en la plataforma de ‘streaming’, como una novedosa experiencia de fútbol digital en el telvisor con el móvil como mando.

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